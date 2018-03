BZÖ kritisiert Opposition für "Bedingungen" bei Einschnitten in Luxuspensionen

Wien (OTS) - Klarer Schnitt bei Luxuspensionen entspricht unzähligen Anträgen des BZÖ im Nationalrat - Allianz der Opposition für ein Anti-Privilegienvolksbegehren

"Luxuspensionen wie bei den Altpolitikern, bei den Kammern, in den Sozialversicherungen, bei der ÖBB oder auch bei der Nationalbank müssen der Vergangenheit angehören. Hier soll der Nationalrat auch mit 2/3-Mehrheit in das bestehende System endlich eingreifen. Diese Vorgangsweise entspricht auch den unzähligen Anträgen und Initiativen des BZÖ im Nationalrat. Damals hat es immer seitens der Regierungsparteien Die Luxuspensionen für einen Wolfgang Schüssel oder auch einen Ewald Stadler gehören endlich beseitigt. Da darf es auch seitens der parlamentarischen Oppositionsparteien keine Bedingungen mehr geben. Alle sollten doch endlich froh sein, dass es hier auch eine Bewegung innerhalb der Koalitionsparteien gibt", so BZÖ-Chef Gerald Grosz und BZÖ-Sozialsprecherin Ursula Haubner am Montag in Wien.

Verständnis für die Kritik der Oppositionsparteien gebe es seitens des BZÖ ausschließlich für die Bedenken, dass es sich "um reine Kosmetik" handeln könnte. "Wenn die Bundesregierung nicht in der Lage ist, bei den Luxuspensionen endlich einen längst fälligen und klaren Schnitt zu machen, dann sind deren Sonntagsreden nur Schall und Rauch. Dann müssen alle den Druck auf die Regierungsparteien erhöhen und es muss auch zu einer gemeinsamen Initiative für ein Anti-Privilegienvolksbegehren kommen. Innerhalb der Bevölkerung gibt es kein Verständnis dafür, dass einerseits das Pensionsantrittsalter erhöht werden soll es aber andererseits noch immer geschützte Privilegienpensionen gibt", so Grosz und Haubner abschließend.

