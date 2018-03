EUROPA 2: Landausflüge der Extraklasse und maßgeschneiderte Arrangements

Individualität und persönliche Entfaltung steht für die Gäste an Bord der EUROPA 2 im Vordergrund. Das gilt auch für das Programm an Land. Ob maßgeschneiderte Arrangements vom Reise Concierge Service, Spätaufsteher-Ausflüge am späten Vormittag oder eigene individuelle Erkundungen - die Mitarbeiter der Touristik erfüllen die Wünsche der Kreuzfahrer. Als Highlight sind Tauchausflüge in die einzigartige Unterwasserwelt Asiens buchbar.

Ab Januar 2014 steuert die EUROPA 2 unter anderem Thailand und Vietnam an - Destinationen, die zu den schönsten Tauchrevieren Asiens gehören. Gäste an Bord der EUROPA 2 können die einzigartige Unterwasserwelt während spezieller Tauchgänge kennenlernen. Als Voraussetzung dafür wird lediglich der Nachweis der entsprechenden Qualifikation verlangt. Die Abstecher unter Wasser führen Tauchexperten von zertifizierten Tauchschulen (PADI, CMAS) durch. Die Buchung übernimmt während der Kreuzfahrt der Reise Concierge Service an Bord. Dieser ist auch für die individuelle Zusammenstellung von privaten Ausflügen nach Gästewünschen zuständig und hilft bei der Beratung und Buchung - vor und während der Reise.

"Aktiv- und Erlebnistouren spielen eine große Rolle im Landprogramm der EUROPA 2. Zur Auswahl stehen u.a. Kanu, Rafting und Reiten auf Phuket oder auch Ausflüge, bei denen die Gäste die Destination ganz authentisch kennenlernen, beispielsweise bei einem Kochkurs in einem lokalen Restaurant. Selbstverständlich werden auch weiterhin klassische Ausflüge wie Stadtrundfahrten und Besichtigungen von Sehenswürdigkeiten angeboten, diese dann aber häufig neu interpretiert, indem beispielsweise Manila mit einem Segway erkundet wird." so Julian Pfitzner, Leiter Produktmanagement EUROPA 2.

Kids und Teens zwischen 4 und 10 Jahren bzw. 11 bis 15 Jahren erkunden die Umgebung auf eigenen begleiteten Ausflügen, selbstverständlich ohne die Eltern. Fahrten mit den Zodiacs und Schnorcheln im kristallklaren Wasser der Yalong Bucht auf der chinesischen Urlaubsinsel Hainan zählen zu den Highlights. Für die ganze Familie gibt es eigene Familienausflüge, z.B. in den Wasservergnügungspark Vinpearl Land in Nha Trang/Vietnam.

Reisebeispiel:

Mit der EUROPA 2 von Hongkong über Sanya, die Halong Bucht, Chan May, Nha Trang, Ho-Chi-Minh-Stadt, und Phu Quoc nach Singapur, 23.03. - 07.04.2014 (15 Tage), ab 7.990 Euro pro Peron inkl. Flüge

