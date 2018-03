Start der österreichweiten Bürgermeisterbefragung nach den häufigsten Fragen der BürgerInnen über die Europäische Union

Othmar Karas, Helmut Mödlhammer und Michael Häupl starten die Aktion

Wien (OTS) - MEP Othmar Karas, Vizepräsident des Europäischen Parlaments und Sprecher des Bürgerforums Europa 2020 betont: "Für viele Bürgerinnen und Bürger sind die politischen Entscheidungsprozesse in der Europäischen Union, die Funktionsweise der Institutionen sowie die behördlichen Wege nicht unmittelbar nachvollziehbar und werfen Fragen auf. Alle Bürgerinnen und Bürger haben das Recht zu erfahren, wie Sie zu der von Ihnen gewünschten Information (von der Förderung bis hin zu allgemeinen Fragestellungen) kommen. Darum wollen wir mit dem Projekt "Ihre Fragen über die EU" des Bürgerforums Europa 2020, gemeinsam mit dem Österreichischen Gemeindebund (Präsident Bgm. Helmut Mödlhammer), dem Österreichischen Städtebund (Präsident Bgm. Michael Häupl) und vielen anderen beteiligten Personen, die Fragen der BürgerInnen sammeln und punktgenau beantworten. Diese Antworten werden in Form einer Broschüre veröffentlicht und der Öffentlichkeit vorgestellt. Durch Information und Dialog kann die EU lebendig und verständlich gemacht und den BürgerInnen Angst und Skepsis genommen werden. Aber auch Rechte und Mitbestimmungsmöglichkeiten der BürgerInnen sollen aufgezeigt werden, denn nur informierte Bürger können engagierte Bürger sein. Jeder Einzelne entscheidet und ist an der Zukunft des europäischen Gemeinschaftsprojekts beteiligt. Diesem Ziel soll mit dem Projekt "Ihre Fragen über die EU" näher gekommen werden."

Bgm. Helmut Mödlhammer, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes: "Die europäische Einigung wirkt sich auf unser Gemeinwesen in vielen Lebensbereichen aus, unterstreicht der Präsident des Österreichischen Gemeindebundes, Helmut Mödlhammer. In unseren Gemeinden entsteht nicht nur ein Sinn für ein gemeinsames Europa, wir müssen diesen Sinn auch durch Beteiligung an den übernationalen Entscheidungsfindungen stärken. Aktive Mitgestaltung der Bürgerinnen und Bürger heißt auf allen Ebenen gemeinsam Verantwortung für unsere Zukunft zu übernehmen. Der Österreichische Gemeindebund unterstützt daher das Projekt "Ihre Fragen für die EU", da aus dem gemeinsamen Diskurs menschengerechte Lösungen entstehen können."

Bgm. Michael Häupl, Präsident des Österreichischen Städtebundes:

"Für den Österreichischen Städtebund ist die aktive und konstruktive Mitarbeit an der demokratischen Weiterentwicklung Europas ein wichtiges politisches Anliegen. Daher beteiligen wir uns sehr gerne an jeder Initiative, durch die im Dialog mit den Menschen das zukünftige Europa gestaltet wird."

Bgm. Stefan Schmuckenschlager: "Mit dieser Aktion soll eine höhere Akzeptanz für das größte Friedensprojekt unseres Kontinentes erreicht werden. Die Bürgermeister sind die Nummer Eins wenn es um den unmittelbaren Informationsaustausch mit den Menschen geht. Als wichtige 'Brückenbauer' können sie Großes leisten, wenn es um ein besseres Verständnis von und über die Politik der Europäischen Union geht. Mit dieser Aktion sollen alle Bürgermeistern das nötige 'Werkzeug' dazu erhalten."

Über das Bürgerforum Europa 2020: Eine überparteiliche Plattform, die sich zum Ziel gesetzt hat die Bürgerinnen und Bürger über die aktuellen Entwicklungen in Europa zu informieren und sie gleichzeitig in den Nachdenkprozess einzubinden, wie wir alle gemeinsam Europa stärker machen können.

