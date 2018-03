SVA als erste Sozialversicherung ab sofort auf Facebook

McDonald: "SVA öffnet neuen Service- und Kommunikationskanal"

Wien (OTS) - Die SVA ist ab sofort als erste Sozialversicherung in Österreich auch auf der Social Media-Plattform Facebook präsent. Damit öffnet die Sozialversicherung der Selbständigen einen neuen Service-, Informations- und Kommunikationskanal für Österreichs Unternehmer. "Social Media Plattformen und insbesondere Facebook ist inzwischen als moderne Kommunikationsplattform etabliert und gerade Unternehmer sind Vorreiter was die Nutzung sozialer Medien betrifft", so Peter McDonald, SVA Obmann Stv. Als moderner Dienstleister sei der Schritt ins Web 2.0 deshalb ein bedeutender, so McDonald weiter.

Auf der Facebook-Seite werden regelmäßige aktuelle Informationen zu Themen aus der Sozialversicherung gepostet und allgemeine Fragen und Anliegen von Versicherten und Interessierten zu Sozialversicherungsthemen beantwortet. Das zusätzliche Serviceangebot und die Möglichkeit, mit den Versicherten in Dialog zu treten stehen dabei im Vordergrund. Außerdem werde man als Gesundheitsdienstleister die Facebook-User auch für Themen der Gesundheitsvorsorge sensibilisieren, so McDonald.

Link zur SVA-Facebook-Seite: www.facebook.com/svagw

SVA - Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft

Die SVA ist der Sozialversicherungsträger für Österreichs Selbständige und betreut als gesetzliche Krankenversicherung rund 750.000 Kunden, davon 370.000 aktiv Erwerbstätige, 140.000 Pensionisten und 233.000 Angehörige. Als gesetzliche Pensionsversicherung ist die SVA für 390.000 Versicherte zuständig.

