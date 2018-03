Auch Weihnachtsmänner müssen mal - nicht nur am Welttoilettentag

Europaweit gültige ÖNORM sorgt für Qualität am temporären stillen Örtchen

Wien (OTS) - Mobile Sanitäreinrichtungen kommen seit mehr als 50 Jahren bei unterschiedlichsten Gelegenheiten zum Einsatz. Anlässlich des Welttoilettentags am 19. November 2013 greift Austrian Standards ein Thema auf, das zwar jeden Menschen betrifft, über das aber meist betreten geschwiegen wird: Qualität auf der Toilette. Eine ÖNORM sorgt europaweit für ausreichend Platz und gesicherte Hygiene in mobilen Toilettenkabinen.

Ursprünglich für Baustellen konzipiert, findet man sie heute bei Großveranstaltungen aller Art. Auch auf den soeben eröffneten und stets gut besuchten Christkindlmärkten dürfen sie nicht fehlen. Überall dort, wo sich Menschengruppen längere Zeit aufhalten und wo keine oder nicht genügend stationäre Sanitäreinrichtungen vorhanden sind, hat sich der Einsatz von mobilen anschlussfreien Toilettenkabinen als rettender Rückzugsort zur Befriedigung dringender Bedürfnisse im öffentlichen Raum bewährt.

Doch woher bekommen Veranstalter und Besucher eines Großevents die Garantie, dass die temporär angeschafften mobilen stillen Örtchen nicht bloß notdürftig, sondern einwandfrei und den hygienischen Standards entsprechend funktionieren? Egal, ob mobile Freifall-Toiletten (umgangssprachlich Plumpsklo) oder temporäre Luxus-Toilettenanlagen mit Frischwasserspülung, Warmwasserhandbecken und Seifenspender - ein bestimmtes Maß an Qualität bezüglich Funktionalität, Komfort, Sicherheit und Hygiene muss unabhängig von der Ausstattung gewährleistet sein. Geregelt werden diese Qualitätsanforderungen an WC-Kabinen und Sanitärprodukte in der eigens erarbeiteten, europaweit gültigen ÖNORM EN 16194.

Mit Inkrafttreten der Bauarbeiterschutzverordnung in den 1990er Jahren nahmen Arbeitsinspektoren verstärkt die Sanitäranlagen auf den Baustellen unter die Lupe. Zahlreiche Anlagen wurden als völlig ungeeignet eingestuft und mussten abgebaut werden. "Bauunternehmer und Hersteller waren verunsichert, der Ruf nach Orientierungshilfe in Form von klar definierten Anforderungsprofilen für Ausstattung und Reinigungsvorgänge wurde seitens der Bauunternehmer, Hersteller und Dienstleister immer lauter", erzählt Herbert Hanappi, Geschäftsführer von TOI TOI Österreich und Präsident des Verbands österreichischer Toilettenvermieter (VÖTV). Hanappi setzte sich daraufhin für die Erarbeitung einheitlicher, klar definierter Standards ein, die dann im Komitee 157 "Abfallwirtschaft" von Austrian Standards zur heutigen ÖNORM EN 16194 heranreiften. "Die Norm regelt Qualitätsanforderungen an Kabinen und Sanitärprodukte im Hinblick auf Hygiene, Gesundheit und Sicherheit. Sie beschreibt die Anforderungen an die Bereitstellung der Anlagen sowie an Reinigungs- und Entsorgungsintervalle", beschreibt Hanappi die Eckpunkte des Regelwerks. Auch wie viele Kabinen bei welcher Veranstaltung benötigt werden, lässt sich in dieser Norm nachlesen. So können die Weihnachtsmänner Europas nicht nur am Welttoilettentag völlig unbeschwert durch die festlich beleuchteten Straßen und Adventmärkte spazieren, um ihr Weihnachtsgeschäft zu verrichten.

Bibliographie

ÖNORM EN 16194 Mobile anschlussfreie Toilettenkabinen -Anforderungen an Dienstleistungen und Produkte für den Einsatz von Kabinen und Sanitärprodukten.

Rückfragen & Kontakt:

Austrian Standards

Dr. Johannes Stern

Tel.: +43 1 213 00-317

mailto: j.stern @ austrian-standards.at