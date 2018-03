Brigittenau: Lesung "Sternstunde des Josef Bieder"

Wien (OTS) - Der Verein "Aktionsradius Wien" (20., Gaußplatz 11) lädt am Dienstag, 19. November, zu einem Kultur-Abend ein. Der Mime Bruno Thost (Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters von 1970 bis 2011) schlüpft in die Rolle eines alten Requisiteurs und gestaltet das Stück "Die Sternstunde des Josef Bieder" als szenische Lesung. Obwohl für diesen Abend keine Aufführung auf dem Spielplan steht, ist der Saal ausverkauft und Josef Bieder steht unvermutet einem erwartungsvollen Publikum gegenüber. Der altgediente Theatermitarbeiter unterhält daraufhin die Zuseher mit Erzählungen. Heute gehört die Bühne dem Helfer hinter den Kulissen und er ist selbst Künstler. Um 19.30 Uhr beginnt die "Liebeserklärung an das Theater". Der Eintritt kostet 10 Euro. Das aktuelle Monatsprogramm des "Aktionsradius Wien" hat das Motto "Melancholie im November?". Auskünfte dazu: Telefon 332 26 94 bzw. E-Mail office @ aktionsradius.at.

