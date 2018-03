Bezirksmuseum 2: Lesung "Leopoldstadt in Versen"

Wien (OTS) - Am Dienstag, 19. November, findet im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) eine Lesung statt. Beginn der Veranstaltung ist um 18.30 Uhr. Der vergnügliche Abend hat den Titel "Die Leopoldstadt in Versen". Hilde Philippi gehörte früher der Bezirksvertretung Leopoldstadt an und befasst sich seit geraumer Zeit mit Erfolg als Dichterin mit dem 2. Bezirk. Die Trägerin des "Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien" (2003) schreibt Gedichte über Persönlichkeiten, Bauten, Plätze sowie Gärten in ihrem Heimatbezirk. Das Programm für Dienstag besteht aus älteren und neueren Reimen. Mit ihren Rezitationen möchte Philippi den Menschen Freude bereiten. Der ehrenamtlich tätige Museumsleiter, Franz Haas, sagt dazu: "Lassen Sie sich diesen literarischen Hochgenuss nicht entgehen". Der Eintritt zum Leseabend ist frei. Nähere Informationen:

Telefon 4000/02 127, E-Mail bm1020 @ bezirksmuseum.at.

