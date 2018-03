Buch-Präsentation "Alt-Wien" im Bezirksmuseum 1

Wien (OTS) - In den Räumen des Bezirksmuseums Innere Stadt (1., Wipplingerstraße 8) stellt der Bezirkshistoriker Kurt Kospach am Dienstag, 19. November, den Bildband "Alt-Wien (Bildschöne Innere Stadt)" vor. Der ehrenamtliche Museumsleiter hat für das Buch über 130 Ansichtskarten ausgewählt. Zahlreiche der bis zu 100 Jahre alten Karten wurden durch Künstler gestaltet. In der Publikation aus dem "Sutton Verlag" ist sowohl das bürgerliche als auch das imperiale Wien mit attraktiven Motiven vertreten. Leser des neuen Buches machen einen "nostalgischen Spaziergang durch die Wiener Innenstadt". Eine Repräsentantin des Verlages spricht einführende Worte. Kurt Kospach wird die Besucher über die Entstehung und den Inhalt des Druckwerks informieren. Die um 18.00 Uhr beginnende Buch-Präsentation ist frei zugänglich. Der Bezirk unterstützt die Veranstaltung. Auskünfte:

