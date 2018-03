"KREBS HAT VIELE GESICHTER": Pressekonferenz der Österreichischen Gesellschaft für Psychosomatik in Gynäkologie und Geburtshilfe

20.November um 10.30 Uhr im Rudolfinerhaus

Wien (OTS) - Immer mehr Frauen hören irgendwann in ihrem Leben die erschütternde Diagnose: Krebs. Von Brustkrebs ist in Österreich zum Beispiel bereits jede 8. Frau betroffen. Und speziell in der gynäkologischen Onkologie ist diese Diagnose für die Frauen noch schwieriger zu verkraften, da ihre Geschlechts-, Sexual- und Fortpflanzungsorgane betroffen sind. Die weibliche Identität wird erschüttert: So muss die krebskranke Frau nicht nur, im wahrsten Sinne des Wortes, tiefe Einschnitte in ihren Körper verkraften - auch werden durch die Erkrankung ihr Körperbild, ihre Attraktivität, ihre Sexualität, ein eventuell noch nicht erfüllter Kinderwunsch, ihre Partnerschaft und ihr Familienleben beeinflusst.

Umso herausfordernder ist daher auch die Arbeit der ÄrztInnen und des Klinikpersonals in der psychosomatischen Frauenheilkunde, da es nicht bloß um "eine Patientin", sondern um eine konkrete Frau mit ihrer ganz persönlichen Geschichte geht. Eine psychosomatisch orientierte Behandlung bewirkt nachweislich eine Verbesserung des psychischen Befindens, der körperlichen Aktivität, des sozialen Lebens und der persönlichen Resilienz krebskranker Frauen. Und trotzdem hat jede Phase der Therapie besondere Herausforderungen, sowohl für die erkrankte Frau selbst, als auch für das behandelnde Team.

Welche diese Herausforderungen genau sind, von Angst und Schmerz bis hin zur existenziellen Bedrohung, wie es krebskranken Frauen und dem behandelnden Personal dabei ergeht, ausserdem Status Quo und Zukunftsszenario in der gynäkologischen Onkologie und Psychosomatik -das und noch mehr sind die Themen der diesjährigen Tagung und der Pressekonferenz der ÖGPGG.

Bei der Pressekonferenz anwesend:

OÄ Dr. Silvia Artner, Univ.Doz. Dr. Peter Kemeter, Univ.Prof. DDr. Barbara Maier, Univ.Prof. Dr. Marianne Springer-Kremser

Details unter www.psygyn.at

Pressekonferenz "Krebs hat viele Gesichter"



anlässl. der Tagung der Österr. Gesellschaft für Psychosomatik in

Gynäkologie/Geburtshilfe vom 22. - 23.11. 2013 in der Privatklinik

Rudolfinerhaus, Wien



Datum: 20.11.2013, um 10:30 Uhr



Ort:

Privatklinik Ruolfinerhaus

Billrothstraße 78, 1190 Wien



