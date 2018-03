Yahoo! JAPAN und Videology werden strategische Partner bei Multiscreen-Werbung im weltweit zweitgrößten TV-Markt

(PRN) - - Yahoo! JAPAN nutzt Videologys Videoplattform für gezieltere Verbrauchernähe durch ausgeklügeltes Multiscreen-Targeting und Videooptimierung

New York (ots/PRNewswire) - Yahoo! JAPAN, Japans Top-Internetportal für Suchen und Zielgruppenerschließung, hat am Freitag bekanntgegeben, dass man zukünftig bei der Videowerbung auf technischer Ebene mit Videology zusammenarbeitet, die weltgrößte private Plattform für Videowerbung. Diese Meldung kam zeitgleich mit dem neuen Premium-Angebot für Videowerbung von Yahoo! JAPAN in Japan, dem weltweit zweitgrößten TV-Markt.

"Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit mit Videology. Uns verbindet nicht nur die gemeinsame Vision eines Premium-Markts für Videowerbung in Japan, aber Videology hat auch die Technik, um dies in die Realität umzusetzen", sagte Osamu Aranami, Marketingleiter bei Yahoo! JAPAN. "Die Videology-Plattform ist einzigartig, da sie bei der Markenwerbung das Erreichen der richtigen Zielgruppe garantiert. Damit wird eine bildschirmunabhängige Planung ermöglicht. Dies deckt sich mit der strategischen Ausrichtung unseres Unternehmens und, wie wir meinen, der Branche als solcher. Gemeinsam leisten wir einen Beitrag für die Zukunft der Internet-Werbung und schaffen für Werbeträger einen Mehrwert und attraktivere Leistungen."

Die technischen Lösungen von Videology bieten Tools für die Abwicklung von Werbeaktionen. Dazu gehören die zielgruppenbasierte Reservierung von Direktverkaufsbeständen, die Optimierung anhand von Prüfmetriken für die Zielgruppe, die Erweiterung von Werbeaktionen und Zielgruppen auf externe Bestände und der Einsatz ausgeklügelter Zielgruppenmechanismen. Angesichts der besonderen Anforderungen von Premium-Verlagen ermöglicht die Videology-Plattform eine strikte Kontrolle von Markenpräsenz, Preisgestaltung, Käufereignung und kreativer Anzeigengestaltung. Zudem helfen modernste Vorhersagetools Verlagen bei der Gewinnmaximierung. Die letztgenannten Merkmale gehören zum Revenue Engine(SM)-Produkt von Videology, das die Firma im September im Rahmen eines Technologie-Upgrades auf Lieferseite vorstellte.

"Yahoo! JAPAN arbeitet an einer echten Veränderung der Verbraucher-Medien-Interaktion. Das Publikum kommt in den Genuss des besten digitalen Medienangebots", sagte Scott Ferber, Chairman und CEO von Videology. "Wir fühlen uns geehrt, dass man unsere Technologie als Fundament für die Video-Werbung ausgewählt hat, und freuen uns auf die Erschließung des schnell wachsenden Multiscreen-Universums. Wenn ein Unternehmen wie Yahoo! JAPAN der Videowerbung eine solche Bedeutung zumisst, ist das ein klares Signal, dass die Zeiten sich ändern."

Informationen zu Yahoo! JAPAN

Yahoo! JAPAN, eine Tochter der Yahoo Japan Corporation, ist eine führende Internet-Marke und eine der meistbesuchten Websites in Japan. Die Mission von Yahoo! JAPAN ist die Bereitstellung von Online-Produkten und -Diensten, auf die Benutzer großen Wert legen. Das Angebot umfasst eine vollwertige Palette von Tools und Marketinglösungen für Firmen, um Internet-Nutzer in Japan zu erreichen. Der Firmensitz von Yahoo! JAPAN befindet sich in Tokio.

Informationen zu Videology

Videology (videologygroup.com) ist die weltgrößte private Plattform für Videowerbung. Durch die ausgeklügelte Abwicklung großer Datenmengen ermöglichen wir Marketern und Medienunternehmen eine Optimierung ihrer Werbeentscheidungen, damit sie den maximalen Nutzen aus dem Zielpublikum ziehen, unabhängig vom Bildschirm. Die mathematische und wissenschaftliche Grundlage unserer Technologie wird von unseren Kunden zur Abwicklung, Messung und Optimierung der digitalen Video- und TV-Werbung genutzt, um sich in der zusammenlaufenden Medienlandschaft einen Vorsprung zu verschaffen.

Videology, Inc., ist ein mit Venture-Kapital ausgestattetes Unternehmen in Privatbesitz. Zu den Investoren zählen Catalyst Investors, Comcast Ventures, NEA, Pinnacle Ventures und Valhalla Partners. Der Firmensitz von Videology befindet sich in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland. Hauptniederlassungen gibt es in New York, Austin, Toronto, London, Paris, Madrid, Singapur und Sydney. In ganz Nordamerika sind Verkaufsteams angesiedelt.

