FACK JU GÖHTE, der Film, über den ganz Deutschland spricht / Weiterhin Platz 1 der deutschen Kinocharts / Über 2,2 Millionen Besucher nach nur 11 Tagen

FACK JU GÖHTE ist einfach nicht zu stoppen: Auch nach dem zweiten Wochenende steht Bora Dagtekins neuester Kinohit unangefochten an der Spitze der deutschen Kinocharts. Der Film über den ganz Deutschland spricht, begeisterte seit dem Start am 7. November bereits über 2,2 Mio. Besucher. Damit legte die Komödie an ihrem zweiten Wochenende nochmals um 15 % zu und hatte über 1 Mio. Kinobesucher, was einen Kopienschnitt von 1.530 Besucher bedeutet.

FACK JU GÖHTE bleibt die absolute Nr. 1 der deutschen und österreichischen Kinocharts.

Die herrlich schräge Komödie für Groß und Klein überzeugt mit einer unschlagbaren Mischung aus überforderten Lehrern, gestörten Schülern und Kino-Pädagogik der etwas anderen Art: Wer da nicht lacht, ist selber schuld. FACK JU GÖHTE - ein Muss für alle, die selbst mal in der Schule waren.

Auch die FACK JU GÖHTE-App ist bei den Fans heiß begehrt: Die App steht aktuell auf Platz 3 der Top-Charts (Gratis-Downloads) und damit sogar noch vor beliebten Dauerbrennern wie Whatsapp, Facebook oder Youtube. Sie bietet exklusive Clips zum Film und vom Set, Sprüche von Zeki, Chantal, Lisi und Gudrun, einen Ausredengenerator und noch viel mehr (http://app.fjg-film.de).

