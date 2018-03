Standorterweiterung / Schuster Autoweltdeluxe in Mistelbach offiziell eröffnet

Schuster Sport- & Classiccars - Österreichs größter Anbieter von Luxusfahrzeugen

Mistelbach (OTS) - Seit dem Jahr 2003 betreiben Klaudia und Jürgen Schuster den Handel mit exklusiven Sportfahrzeugen sowie Oldtimern. Am Hauptstandort in 4871 Zipf ( OÖ/ Bezirk Vöcklabruck ) ist Schuster seit 2012 offizieller Ferrari und Maserati Servicepartner

sowie seit 2013 offizieller Maserati Händler.

Schuster Sport- & Classiccars verkaufte am Standort in Zipf/OÖ bisher über 300 Fahrzeuge pro Jahr. Mit der Eröffnung des zusätzlichen Standortes "Schuster Autoweltdeluxe" in Mistelbach/NÖ, im November des heurigen Jahres werden lt. Schuster im kommenden Jahr in etwa 400 Fahrzeuge den Besitzer wechseln.

Damit ist Schuster Sport- & Classiccars der größte Autohändler in diesem Segment in Österreich.

Mit dem neuen Standort in Mistelbach macht das Unternehmen Schuster den nächsten Schritt in Richtung optimaler Kundennähe in Ostösterreich und den angrenzenden Nachbarländern. Schuster Sport- & Classiccars steht für hohen Anspruch im Handel und Servicebereich von exklusiven Fahrzeugen und Oldtimern. Gelebtes Beispiel ist das Angebot der Wintergaragierung von Fahrzeugen und der gratis Hol- und Bringservice durch eigene Transporter. Infos unter www.sportcar.at

