AVISO Pressekonferenz am 20. November: Wissenschaftsrat stellt neueste Empfehlung für leistungsfähige Universitäten vor.

Wien (OTS) - Unter dem Titel "Governance und Partizipation" steht in der jüngsten Empfehlung des Wissenschaftsrates diesmal die autonome Universität und ihre internen Regierungsstrukturen im Zentrum. Es geht um jenes Verhältnis von Steuerung und Autonomie, das notwendig ist, um exzellente Forschung und Lehre und den Nachwuchs dafür zu fördern. Analysen zur Entscheidungs- und Personalstruktur der Universität nach dem UG 2002, zum Wandel der Möglichkeiten akademischer Karriere und der Mitbestimmung führen aktuell zu einem Bündel an Empfehlungen, die universitäre Führungsverantwortung und die Demokratisierung des "Arbeitsplatzes Universität" gleichermaßen in den Blick nehmen.

Kurz gefasst und vorgestellt werden diese Empfehlungen vom stv. Vorsitzenden des Wissenschaftsrates, Prof. Walter Berka, federführend in der Erarbeitung dieser Empfehlungen, und von Prof. Rainer Blatt, engagiertes Mitglied seiner Arbeitsgruppe "Governance". Kommentiert werden die Empfehlungen aus der universitären Praxis: von Junior Research Director Prof. Gerhard Kirchmair, Institut für Quantenoptik und Quanteninformation der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

