Kinderfreunde zu Lehrer/innendienstrecht: Konflikt nicht auf Rücken der Kinder austragen

Beteiligte Verhandler sollen Interessen der Kinder in den Mittelpunkt stellen

Wien (OTS) - "Wenn es am Montag in die 35. Verhandlungsrunde zum Lehrer/innendienstrecht geht, muss für alle Beteiligten Besonnenheit Trumpf sein", fordert Jürgen Czernohorszky, Bundesgeschäftsführer der Österreichischen Kinderfreunde. Gegenseitige Drohungen, besonders die Streikankündigungen von Seiten der Gewerkschaft seien nicht zielführend: "Im Mittelpunkt der Verhandlungen sollen nicht die verhärteten Positionen der Verhandlungsparteien sondern immer die Interessen der Kinder stehen", so Czernohorszky weiter. Es sei jedenfalls an der Zeit, einen Kompromiss zu finden, um endlich diesen notwendigen Schritt zur Bildungsreform zu machen: "Wer Kindern Konfliktfähigkeit vermitteln soll, muss auch selbst in der Lage sein, irgendwann eine gemeinsame Lösung zu finden", befindet Czernohorszky. Aus Sicht der Kinderfreunde sei die inhaltliche Richtung klar: "Es ist im Interesse aller Kinder dringend notwendig, das Schulsystem in den entscheidenden Punkten zu reformieren, um gerecht verteilte Bildungschancen bieten zu können. Dazu ist das neue Dienstrecht ein erster Schritt und die letzte Verhandlungsrunde eine große Chance, effektive Bildungsreformen einzuleiten", so Czernohorszky abschließend. Ziel sei weiterhin die gemeinsame Schule für alle 10-bis 14-Jährigen mit verschränktem Unterricht und eine gemeinsame Anstrengung aller Beteiligten für ein besseres Bildungssystem für alle Kinder.

