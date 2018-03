Creditreform KMU-Umfrage, Herbst 2013: Aktuelle Situation bei der Personalentwicklung stagniert

Jedes 5. Unternehmen hat Personal abgebaut; schlechteste Entwicklung seit 2009; keine Entspannung in Sicht

Wien (OTS) - Creditreform hat im Herbst 2013 rund 1.700 Klein- und Mittelbetriebe nach ihrer aktuellen Personalentwicklung gefragt. Wie bei der Umsatz- und Auftragsentwicklung zweigt sich auch hier ein negativer Trend. Der Personalsaldo zwischen aufstockenden und verkleinernden Unternehmen ist mit 0,2 Punkten gerade noch im positiven Bereich. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Rückgang um 8,4 Punkte. Das ist der schlechteste Wert seit 2009, wo der Saldo bei Minus 18,5 Punkten lag.

Jedes 5. Unternehmen hat Personal abgebaut. Am stärksten den Personalbestand verringert haben hierbei das Verarbeitende Gewerbe und die Dienstleistungsbranche.

Personalbestand wird sich verkleinern

Zu den Erwartungen für die kommenden sechs Monate befragt, gab lediglich jedes 9. Unternehmen an, neue Mitarbeiter einstellen zu wollen. Hingegen will fast jeder 6. Betrieb sich von einem Teil seiner Belegschaft trennen. Somit bleibt auch die zukünftige Personalentwicklung im dritten Jahr in Folge im negativen Saldo.

Conclusio: Der KMU-Jobmotor stottert

Wegen der verschlechterten Situation bei Umsatz und Aufträgen (Creditreform berichtete) ist von den mittelständischen Unternehmen kein positiver Impuls für den Arbeitsmarkt ausgegangen. Die Personaldecke entspricht nahezu dem Vorjahr. Auch für die kommenden Monate werden die KMU kein wesentlicher Jobmotor sein. Die meisten Personalzugänge sind derzeit noch im Dienstleistungssektor geplant, das witterungsabhängige Baugewerbe bildet hier erwartungsgemäß das Schlusslicht. Für eine Trendwende sind flexiblere Arbeitszeiten, maßvolle Lohnabschlüsse und Konjunktur stimulierende Maßnahmen sowie eine Steuerpolitik, die den privaten Konsum nicht zu sehr an die Kandare nimmt, zu wünschen.

Die Creditreform Wirtschafts- und Konjunkturforschung befragt seit 1996 zweimal jährlich an die 1.700 österreichische KMU zur aktuellen als auch zur zukünftigen Wirtschaftslage.

