TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Europa im Erklärungsnotstand", von Wolfgang Sablatnig

Ausgabe vom 18. November 2013

Innsbruck (OTS) - Rechtspopulisten quer durch den Kontinent schicken sich an, bei der EU-Wahl im Mai 2014 Erfolge zu feiern. Sie haben Platz für ihre einfachen Botschaften, weil die Eliten an der Vermittlung der EU scheitern.

Österreich und Frankreich sind auch im Lager der Rechtspopulisten Ausnahmen: In beiden Ländern wird den Rechtsparteien - hier der FPÖ von Heinz-Christian Strache, dort dem Front National von Marine Le Pen - zugetraut, bei der EU-Wahl am 25. Mai nächsten Jahres auf Rang eins vorzustoßen.

Doch auch in anderen Ländern erstarken die Euroskeptiker. So schrammte die neue "Alternative für Deutschland" nur knapp am Einzug in den Bundestag vorbei. Bei der Europawahl könnte es dank des Wahlrechts aber klappen.

Die Rechtspopulisten werden freilich nicht gewählt, weil sie so gute Programme und Konzepte für die Zukunft anzubieten hätten. Sie werden gewählt, weil sie einfache Antworten ohne Anspruch auf Umsetzung geben und damit das Gefühl vermitteln, den Unmut der Bürger mit "der Politik" ernst zu nehmen.

Dieser Unmut geht quer durch alle Lager, weit hinaus über die Schichten, die in vaterländischen und patriotischen - und oft ausländerfeindlichen - Parolen ihr Heil suchen. Wie sonst wäre der Protest gegen "Stuttgart 21" samt Wahlsieg der Grünen in Baden-Württemberg zu erklären, wie sonst hätten es die Neos in den österreichischen Nationalrat schaffen können?

"Die Politik" findet auf diesen Unmut keine Antwort - in den einzelnen Staaten nicht, noch weniger aber in Brüssel.

Zu sehr haben die Bürger das Gefühl der Ohnmacht, wenn zur Rettung von Banken und Staaten mit Milliarden jongliert wird - scheinbar zwangsläufig, wie auf einer schiefen Ebene, ohne Möglichkeit des Eingreifens und der Steuerung. Wenn dann noch der Ärger über Glühbirnenverbote und die Gurkenkrümmung dazukommt, ergänzt durch das Kopfschütteln über den Wanderzirkus mit zwei Standorten des Parlaments, ist die Mischung perfekt.

Diese Analyse ist zugegebenermaßen nicht neu. Umso tragischer ist, dass die Reaktion der politischen Eliten über hilflose und kopflastige Initiativen nicht hinauskommt. Dabei wäre eine Kursänderung nötig. Nicht, um die Abwahl der alten Eliten in Europa zu verhindern. Denn die hätten schon lang genug reagieren können. Und die Strafe für Versagen in der Politik ist eben die Abwahl.

Nein, die Kursänderung wäre nötig, um das Projekt Europa zu retten. Das simple Nein zum Euro und zu den Rettungsschirmen bringt den Kontinent und damit Österreich ebenso wenig weiter wie der Autismus der Euroretter in Brüssel.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610