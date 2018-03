Neues Volksblatt: "Ruhe für die Schule" (von Markus Ebert)

Ausgabe vom 18. November 2013

Linz (OTS) - Wenn Regierungsvertreter und Gewerkschafter heute zur 35. Verhandlungsrunde über ein neues Lehrerdienstrecht zusammentreffen, dann ist das nach aktuellem Stand nicht mehr recht viel mehr als ein Schaulaufen. Zu eindeutig haben sich beide Seiten positioniert, als dass dieses Problem noch im Verhandlungsweg vom Tisch gebracht werden könnte. Zudem ist ein Ministerratsbeschluss für die Koalition, die gerade über die Verlängerung ihrer Amtszeit verhandelt, ein willkommenes Ablenkungsmanöver von anderen Problemen. Rot und Schwarz dürfen sich eines breiten medialen Applauses über die demonstrierte Durchsetzungskraft sicher sein.

Was freilich auch einkalkuliert werden muss ist die Auswirkung des Ministerratsbeschlusses auf den Schulalltag. "Eltern und Schüler sind nicht unsere Gegner, sondern unsere Verbündeten", heißt es im aktuellen Rundschreiben der AHS-Lehrergewerkschaft. Mit anderen Worten: Selbst wenn nicht gestreikt wird, lebt dieser Konflikt jedenfalls in der Schulpartnerschaft weiter. Dabei bräuchte die Schule in Zeiten wie diesen gar keine zusätzlichen Bereiche, die Ressourcen binden. Die zu schaffenden Umbrüche - wie Etablierung der Neuen Mittelschule, Zentralmatura oder Modulare Oberstufe - sind Herausforderung genug.

Ja, wir brauchen für unsere Kinder die bestmögliche Schule, aber, auch Ja, diese Schule muss endlich wieder in Ruhe arbeiten können.

