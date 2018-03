Perimeter Institute und Krembil Foundation stellen führende Physiker ein

Das Perimeter Institute for Theoretical Physics gab heute eine Partnerschaft im Wert von mehreren Millionen Dollar mit der Krembil Foundation zur Einrichtung von Forschungslehrstühlen für zwei der weltweit führenden theoretischen Jungphysiker bekannt.

Dank einer Investition der Krembil Foundation und des Perimeter Institute in Höhe von je 4 Millionen Dollar konnten an dem Institut in Ontario, Kanada, neue Lehrstühle für zwei führende Wissenschaftler eingerichtet werden:

Davide Gaiotto wird den Galileo-Galilei-Lehrstuhl für theoretische Physik der Krembil Foundation am Perimeter Institute innehaben.

Die Krembil Foundation, bekannt für ihre umfassende Unterstützung von medizinischen Forschungs-, Bildungs- und sozialen Dienstleistungsprojekten, ist davon überzeugt, dass Investitionen in Grenzwissenschaften am Perimeter Institute dabei helfen werden, eine Zukunft des Wissens und Erfolgs für alle aufzubauen.

"Wir betrachten dies als intelligente Investition in etwas, das für alle Kanadier und die ganze Welt einen riesigen Vorteil schaffen wird - nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern auch für Wissen, Bildung und Kultur", so Mark Krembil, Präsident der Stiftung. "Perimeter ist ein herausragendes Institut, und diese neuen Lehrstühle versetzen einige der besten jungen theoretischen Physiker in die Lage, ihre Forschungsarbeiten zu intensivieren."

Neil Turok, Direktor des Perimeter Institutes: "Wir sind der Krembil Foundation unendlich dankbar für diese visionäre Investition in Perimeter und die Zukunft der theoretischen Physik. Ihr Beitrag ist ein starker Impuls für unsere einzigartige öffentlich-private Partnerschaft und unterstützt bahnbrechende physikalische Forschungen."

Kevin Costello, einer der weltweit führenden Jungmathematiker, wird am William-Rowan-Hamilton-Lehrstuhl für theoretische Physik der Krembil Foundation am Perimeter Institute die Schnittstellen von Mathematik und Physik erforschen. "Das Einzigartige an Kevin Costello ist, dass er als herausragender Mathematiker tiefer in die Physik eintaucht als alle anderen grossen Mathematiker in ähnlichen Bereichen", so Edward Witten, Gewinner der Field-Medaille am Princeton Institute für Advanced Study. "Von der Einstellung Kevins bei Perimeter erwarten wir eine starke neue Dimension, die eine Synergie zwischen herausragender Mathematik und physikalischer Forschung schafft."

Davide Gaiotto, ein führender junger Wissenschaftler in der mathematischen Physik, kommt vom Princeton Institute for Advanced Study und wird den Galileo-Galilei-Lehrstuhl in theoretischer Physik der Krembil Foundation am Perimeter Institute übernehmen. Gaiottos konzeptuelle Vorstösse für unser Verständnis der Quantenfelder "bereiten den Weg für eine bessere mathematische Beschreibung von Partikeln und Kräften im Universum", so Perimeter Direktor Neil Turok.

"Die Einstellung von Kevin Costello und Davide Gaiotto als erste Lehrkräfte der Hamilton- und Galileo-Lehrstühle ist ein echter Coup", so Turok. "Wir können uns auf ein aufregendes Jahrzehnt in der mathematischen Physik bei Perimeter freuen."

Informationen zum Perimeter Institute

Das Perimeter Institute for Theoretical Physics ist eine unabhängige, gemeinnützige Forschungsorganisation zur Förderung des Verständnisses physikalischer Gesetze und Entwicklung neuer Ideen zur Kernessenz von Raum, Zeit, Materie und Information. Mit Sitz in Waterloo, Ontario, Kanada, bietet Perimeter zudem eine grosse Bandbreite an Forschungstraining und Bildungsprogrammen zur Förderung von Wissenschaftstalenten und Vermittlung der Bedeutung von Forschung und Innovation bei Studenten, Lehrern und der Öffentlichkeit. In Partnerschaft mit den Regierungen von Ontario und Kanada ist Perimeter ein erfolgreiches Beispiel für die Zusammenarbeit von privaten und öffentlichen Einrichtungen in wissenschaftlicher Forschung, Bildung und Reichweite. http://www.perimeterinstitute.ca

