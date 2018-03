AKS: Schüler_innen an die Macht!

AKS fordert am heutigen Tag der Schüler_innen mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten

Wien (OTS) - Der 17. November ist der internationale Tag der Schüler_innen und auch dieses Jahr wird der Tag von etlichen Missständen überschattet. "Wenn es darum geht das steinzeitliche Bildungssystem in Österreich zu reformieren, kommen einige Expert_innen, Lehrpersonen und Eltern zu Wort, auf die Schüler_innen wird jedoch nie gehört", kritisiert Claudia Satler, Bundesvorsitzende der Aktion kritischer Schüler_innen (AKS) die bildungspolitische Debatte.****

Gerade der Ausbau von Mitbestimmungsmöglichkeiten direkt an der Schule sowie auf überschulischer Ebene ist ein wichtiges Anliegen der AKS. Dazu gehört auch die langjährige Forderung der AKS nach einer Direktwahl der Landes- und Bundesschüler_innenvertretung. "Schüler_innen müssen die Chance zur Partizipation haben und sich in eigene Angelegenheiten einmischen können. Es ist doch absurd, wenn man mit 16 zwar den Nationalrat wählen kann, aber die eigene Vertretung nicht!", stellt die Schüler_innenvertreterin klar.

Auch in vielen anderen Bereichen sieht die AKS schwerwiegende Verfehlungen der Bildungspolitik. "Politische Bildung als Pflichtfach wird von uns schon seit Jahren gefordert, doch erst jetzt scheint diese Forderung auf fruchtbaren Boden zu fallen. Offenbar muss man in Österreich als Schüler oder Schülerin besonderes Durchhaltevermögen zeigen, um Gehör zu finden", erklärt die AKS Bundesvorsitzende weiter. Insbesondere von der sich neu bildenden Bundesregierung erwartet sich die AKS, mehr auf die Schüler_innen und deren Anliegen einzugehen. "Ideen und Konzepte gibt es genug, jetzt ist es an der Zeit, diese umzusetzen. Wir sind 1,1 Millionen Schüler_innen und wir wollen gehört werden!", schließt Satler.

Claudia Satler

AKS Bundesvorsitzende

tel: 0699/11408142

mail: claudia.satler @ aks.at