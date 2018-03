Das war die WAT Sportschau 2013

Wien (OTS) - Am 16.11.2013 veranstaltete der ASKÖ Landesverband WAT seinen Sporttag mit Sportstationen zum Mitmachen und einer großen Sportschau in der Halle B der Wiener Stadthalle. Vor mehreren hundert ZuseherInnen präsentierten über 120 Aktive ihr Können in verschiedene Sportarten.

ASKÖ-Generalsekretär Michi Maurer und Gemeinderat Christian Meidlinger begrüßten die SportlerInnen und BesucherInnen: "Bei dieser großartigen Atmosphäre wird klar was das Wichtigste am Sport ist:

Spaß an der Bewegung zu haben. Das gilt für unsere Jüngsten genauso wie für SeniorInnen. Die Vielfalt der Sportangebote erstreckt sich in Wien auf über 70 anerkannte Sportarten. Der WAT bietet nahezu alle diese Wiener Sportarten für den Leistungs- und Breitensport an. Da ist wirklich für jede und jeden etwas dabei. Wir wünschen allen Anwesenden einen anregenden Abend und hoffen dass sich noch die eine oder der andere von der Begeisterung am Sport anstecken lässt!"

Insgesamt sind im WAT rund 76 Vereine mit über 27.000 Mitgliedern organisiert.

