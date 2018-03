FP-Gudenus: Häupl eiert bei der Mariahilfer Straße weiter herum

Umsatzverluste gehen ungebremst weiter

Wien (OTS) - "Auch in der heutigen Pressestunde hat Bürgermeister Häupl beim Thema Mariahilfer Straße gekonnt herumlaviert und die Notwendigkeit einer wienweiten und vor allem raschen Volksbefragung dazu ignoriert", kritisiert der Wiener FPÖ-Klubobmann Mag. Johann Gudenus. Trotz täglicher Umsatzeinbußen von 330.000 Euro für die ansässigen Kaufleute und einem bisher angelaufenen Schaden von 25 Mio. Euro spielt Rot-Grün weiter auf Zeit und will erst irgendwann 2014 aktiv werden. "Darum wird die FPÖ auch am Mittwoch im Gemeinderat mit einem Dringlichen Antrag an Bürgermeister Häupl auch gegensteuern und den Druck auf SPÖ und Grüne für eine baldige Volksbefragung erhöhen", kündigt Gudenus an. (Schluss)otni

