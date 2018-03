Strache: Bürgermeister Häupl braucht einen Optiker

Budgetäre Sehschwäche bedenklich

Wien (OTS) - "Da Bürgermeister Häupl nicht einmal das zwischen 24 und 40 Mrd. Euro große Budgetloch auf Bundesebene sieht, ist es auch nicht verwunderlich, dass er in Wien weder Rekordarbeitslosigkeit, noch Rekordschulden, Rekordgebühren oder Rekordarmut erkennen kann", meint der Wiener FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache und empfiehlt dem Stadtoberhaupt den Gang zum Optiker. Denn auch Wien droht ein neues Sparpaket bzw. ein abermaliges Hinaufschnalzen der kommunalen Gebühren und Tarife.

Die Folgen der verfehlten Politik von SPÖ und Grünen sind jedoch auch ohne jene auf die Bevölkerung zukommenden, zusätzlichen Belastungen schon dramatisch: 325.000 Bürger leben in Armut, an die 125.000 Menschen sind ohne Arbeit - zwei einsame Rekorde. Die inferiore SPÖ-Finanzstadträtin Brauner hat die Schulden der Stadt seit ihrem Amtsantritt 2007 fast vervierfacht. Übernommen hat sie 1,395 Mrd. Euro, Ende 2015 werden wir bei fünf Mrd. Euro stehen", so Strache.

Das sind jedoch nur die offiziellen Schulden. Die Stadt Wien hat ja im großen Stil ausgelagert und so horrende Verbindlichkeiten versteckt. Diese könnten bei KAV, Wiener Wohnen, Stadtwerke Holding und Wien Holding weitere fünf bis acht Mrd. Euro betragen. "Daher plant die SPÖ auch schon für 2016 den Verkauf von Wien Energie, um den Bankrott der Bundeshauptstadt zu verhindern", warnt Strache vor einem weiteren Bruch des zentralen SPÖ-Wahlversprechens in Wien, nämlich keine stadteigene Betriebe der Daseinsvorsorge zu privatisieren. (Schluss)otni

