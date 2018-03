Gesundheitsdienst der Stadt Wien-MA 15: Influenza-Impfung auf der Wiener Herbst Senioren Messe

Wien (OTS) - Der Gesundheitsdienst der Stadt Wien - MA 15 bietet den Seniorinnen und Senioren bei der Wiener Herbst Senioren Messe ein besonderes Angebot: Sie können sich auch heuer wieder am Servicestand des Gesundheitsdienstes gegen die saisonale Influenza (Grippe) impfen lassen. Die Grippe-Impfung wird zum Preis von 10,50 Euro angeboten. Zusätzlich bietet der Gesundheitsdienst für alle Interessierten eine kostenlose Impfberatung an. Der Messestand der MA 15 ist in der Halle A/Stand 292 der Messe Wien zu finden und vom 20. - 23. November täglich von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr besetzt. Der Eintritt zur Messeveranstaltung ist frei, eine Anmeldung zur Impfung ist nicht erforderlich.

Impfempfehlung für SeniorInnen

An der Grippe zu erkranken, kann ältere wie junge Menschen gleichermaßen treffen. Da aber mit zunehmendem Alter die körpereigenen Abwehrkräfte sinken, kann ein höheres Risiko bestehen, an der Grippe schwer zu erkranken. Eine Lungenentzündung oder eine Entzündung des Herzmuskels können als Folgeerkrankung auftreten. Die Grippeimpfung wird daher besonders Personen ab dem 65. Lebensjahr empfohlen, damit die körpereigene Abwehr die Grippeviren rascher erkennen und bekämpfen kann. Rechtzeitig impfen kann den Ausbruch der Grippe verhindern oder den Erkrankungsverlauf mildern und vor Folgeerkrankungen schützen.

Grippeimpfaktion in allen Impfstellen der MA 15

In den Impfstellen der MA 15 läuft die Impfaktion noch bis 9. Dezember 2013. Auskünfte zu den aktuellen Impfzeiten und Adressen der Impfstellen gibt die MA 15 unter der Servicenummer 01/4000-8015, Montag bis Freitag von 7.30 bis 15.30 Uhr, oder unter www.influenza.wien.at.

Gesundheitsdienst der Stadt Wien-MA 15: Influenza-Impfung auf der

Wiener Herbst Senioren Messe



täglich von 9.00 - 17.00 Uhr



Datum: 20. - 23.11.2013



Ort:

Messe Wien Halle A/Stand 292

Messeplatz 1, 1020 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Michael Ambros

Magistratsabteilung 15 - Gesundheitsdienst der Stadt Wien

Öffentlichkeitsarbeit

3., Thomas-Klestil-Platz 8/2, Town Town

Telefon: 01/4000-87257

E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit @ ma15.wien.gv.at