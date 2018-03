Kindergarten: Wien erreicht bei 0-3jährigen Versorgungsgrad von 39,4 Prozent

Wien baut im Kleinkinderbereich massiv Plätze aus - Kindergarten bleibt gratis!

Wien (OTS) - Die massiven Investitionen der Stadt Wien in die Kinderbetreuung und vor allem der Ausbau der Plätze für Kinder von 0 bis 3 Jahren machen sich auch in der Statistik bemerkbar: So nähert sich Wien bei den Plätzen für Kleinkinder einer Versorgungsquote von 40 Prozent und hält derzeit bei 39,4 Prozent! "Damit haben wir die EU-Vorgabe von 33 Prozent bereits weit überschritten und liegen auch weit vor allen anderen Bundesländern", betont Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch. Im Bereich der Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren hat Wien das Barcelona-Ziel von 90 Prozent bereits seit längerem übererfüllt: Hier hat Wien bereits eine Versorgungsquote von derzeit 104,9 Prozent.

"Dennoch werden vor allem im Kleinkinderbereich weiterhin neue Plätze geschaffen - rund 2.000 allein im kommenden Jahr!" betont Oxonitsch. Insgesamt stehen 2014 rund 677 Mio Euro für die gesamte Kinderbetreuung in Wien zur Verfügung. "Selbstverständlich ist für die Stadt, dass der Kindergarten in Wien weiterhin gratis bleibt!"

