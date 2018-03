ORF SPORT + mit der Live-Übertragung vom Fußball-U21-EM-Qualifikationsspiel Österreich - Ungarn

Am 18. November im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 18. November 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Fußball-U21-EM-Qualifikationsspiel Österreich - Ungarn um 20.15 Uhr und die Dokumentation "Milliardengeschäft Fußballwetten - Im Griff der Zockermafia" um 22.35 Uhr.

In der Qualifikation für die Europameisterschaft 2015 trifft Österreichs U21-Team am 18. November in Graz auf Ungarn. Nach vier Spielen hat Österreich drei Siege und eine Niederlage auf dem Konto und nimmt damit hinter den noch ungeschlagenen Spaniern Platz zwei ein. Gegen Ungarn setzte sich das ÖFB-Nachwuchsteam zuletzt in Györ mit 2:0 durch. Die Tore erzielten Louis Schaub und Robert Zulj. Kommentator ist Michael Roscher.

Absichtlich verlorene Fußballspiele, irreguläre Elfmeter, gekaufte Spieler und Schiedsrichter - Wettbetrug gilt mittlerweile als größte Gefahr für die Fairness und Regelhaftigkeit des Sports, vor allem beim Fußball. Geschätzte 200 Milliarden Euro werden jedes Jahr weltweit mit Sportwetten umgesetzt. Solche Summen haben das Interesse der organisierten Kriminalität geweckt. Es gelingt der Wettmafia immer wieder, auf allen Kontinenten Fußballspiele zu manipulieren. Alle Wettbetrüger haben eines gemeinsam: Sie wetten vor allem in Asien, Singapur, Malaysia und Hongkong. Hier ist das Zentrum des weltweiten Wettmarkts. Hier können Millionensummen auf Fußballspiele gewettet werden. Selbst auf Spiele, die in Deutschland abseits des großen öffentlichen Interesses stattfinden, wie die Regionalliga oder die U-19-Bundesliga.

Ein aktiver Wettbetrüger eines Wettsyndikates aus Singapur gibt offen vor der Kamera Auskunft über die illegalen Machenschaften und Hintergründe seiner kriminellen Organisation. Er behauptet, er könne Fußballspiele in Europa, Südamerika, Mittelamerika oder Asien manipulieren - ohne Probleme.

Die Dokumentation "Milliardengeschäft Fußballwetten - Im Griff der Zockermafia" zeigt die Auswirkungen der mafiösen Strukturen und Spielleidenschaft auf Spiele und Spieler in Europa. Und sie fragt:

Was ist eigentlich noch real? Das Spiel oder der Betrug dahinter? Die Dokumentation führt auf eine Reise in unbekanntes Terrain: die Welt der Spieler und die Welt der Mafia. Sie beleuchtet eine Seite des Sports, die man so noch nicht gesehen hat. Die Autoren entmystifizieren die letzte Bastion eines von allen geglaubten "Fair Play".

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 15. November, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at