TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Rot-schwarzer Befreiungsversuch", von Wolfgang Sablatnig, Ausgabe vom 17. November 2013

Den Beweis für ihren "neuen Stil" müssen SPÖ und ÖVP liefern, wenn sie in die Strukturen des Staates hineinschneiden.

Innsbruck (OTS) - Die Koalition will Handlungsfähigkeit zeigen. Lehrer und Luxuspensionisten sind die idealen Opfer dafür.

In den Zahlenspielen um das "Budgetloch" waren die Koalitionsverhandler die Getriebenen. Und als Werner Faymann und Michael Spindelegger die Notbremse zogen, war es fast schon zu spät, um die Glaubwürdigkeit zu retten.

Tatsächlich ist es beruhigend, wenn aktuell kein Geld fehlt und das Jahr 2013 nach Plan verläuft. Dass in den kommenden Jahren die finanzielle Schere zwischen dem Weg zum Nulldefizit und den Prognosen der Experten überraschend weit aufgeht, muss aber erst recht wieder die Alarmglocken schrillen lassen. Faymann und Spindelegger haben zuletzt viel geliefert, nicht aber den Beweis, dass sie konstruktiv und vertrauensvoll zusammenarbeiten können.

Drastische Einschnitte bei den Höchstpensionen und das Durchziehen des Lehrerdienstrechts sollen diesen Beweis nachholen. Beides ist populär, weil es sich gegen Privilegien richtet, die ihre Nutznießer in Erklärungsnotstand bringen. Beides ist populär, weil es Gruppen trifft, die in der Öffentlichkeit nicht auf Zuspruch hoffen können. Doch selbst wenn der Befreiungsschlag gelingt und die Stimmung für Rot und Schwarz besser wird: Den echten Beweis müssen Rot und Schwarz liefern, wenn sie - wie x-mal versprochen - in die Strukturen des Staates und des Föderalismus genauso entschlossen hineinschneiden wie in die Sonderpensionen. Bund, Länder, Parteien, Bahn, Verstaatlichte - überall gibt es Biotope und Schrebergärten, die nur gepflegt werden, weil es immer so war und niemand etwas aufgeben will.

Dabei könnten SPÖ und ÖVP sicher sein: Auch derartige Einschnitte wären populär - umso mehr, wenn die Bürger mit einer dadurch möglich gewordenen Entlastung belohnt werden.

