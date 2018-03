Stronach/Prasch: Stellungnahme zum Artikel im "Profil"

"Vollstes Vertrauen in eine unabhängige Justiz"

Klagenfurt/Wien (OTS/TSFK TF) - LAbg. Hartmut Prasch teilt heute, Samstag, in einer ersten Reaktion auf den im "Profil" erscheinenden Artikel betreffend Karl Markut mit, dass von Parteiseite erst Konsequenzen gezogen werden, sollte es zu einer Anklage kommen. Davon geht in der Kärntner Stronach-Bewegung allerdings niemand aus. "Das Team Stronach hat vollstes Vertrauen in eine unabhängige Justiz und begegnet der österreichischen Rechtsstaatlichkeit grundsätzlich mit großer Anerkennung. Bei einer Anklage würde eine Funktion sofort ruhend gestellt werden", erklärt Prasch.

Prasch weist in seinen Ausführungen abschließend noch darauf hin, dass die Ermittlungen gegen Markut in keinerlei Zusammenhang mit dem Team Stronach stehen und einen Zeitraum betreffen, in dem die Partei noch nicht einmal gegründet war.

