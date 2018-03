Kickl: Spindelegger verkauft die Österreicher auch nach der Wahl für dumm

Entfesselungskünstler Spindelegger verstrickt sich in Unwahrheiten

Wien (OTS) - "Die ÖVP samt ihrem Bundesparteiobmann bleibt ihrer Linie treu und verkauft die Österreicher auch nach der Wahl noch für dumm", kommentierte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl den Auftritt Spindeleggers in der Ö1-Radioreihe "Im Journal zu Gast". Mit 31 Milliarden Minus im Nacken, behaupte der ÖVP-Vizekanzler doch glatt, dass es kein Budgetloch gebe, sieht Kickl den selbst ernannten Entfesselungskünstler Spindelegger in Unwahrheiten verstrickt.

Wie die ÖVP gemeinsam mit ihrem noch reformunwilligeren Koalitionspartner SPÖ die anhaltenden Strukturdefizite lösen wolle sei genauso unklar geblieben, wie das offenbar geplante Posten- und Geldkarussell "ÖIAG-neu", das Spindelegger für die zu erwartende Verscherbelung des noch verbliebenen staatlichen Familiensilbers angekündigt habe, zeigte sich Kickl wenig überzeugt von der Durchschlagskraft der ÖVP-Verhandler.

So wie das ganze Gespräch im Journal von Halb- und Unwahrheiten geprägt gewesen sei, so sei auch der Abschlusssatz in die Kategorie "Freudscher Versprecher" gefallen, bei dem Spindelegger seine amtierende Lieblingsministerin mit den Worten: "Maria Fekter ist eine hervorragende Finanzministerin gewesen", loben wollte, zeigte sich Kickl amüsiert.

