15. BSO Cristall Gala - Strahlende Awards für strahlende Vorbilder

Wien (OTS) - Die BSO Cristall Gala feiert ein Jubiläum! Bereits seit 15 Jahren ehrt die Österreichische Bundes-Sportorganisation, dieses Jahr am 15. November 2013, im Rahmen der BSO Cristall Gala im Studio 44 - Haus der Lotterien jene Menschen, die ihre Zeit, ihr Engagement und ihre Kompetenz ehrenamtlich in den Dienst des Sports stellen. Mit Cristallen aus dem Hause Swarovski ausgezeichnet werden dabei jährlich die Top-Funktionärin und der Top-Funktionär, der Top-Sportverein, der/die Top-TrainerIn, das Top-Frauenpower-Projekt sowie der/die Top-SportbotschafterIn. Die geehrten Persönlichkeiten bzw. Institutionen dienen hinter den Kulissen als Motor des Sportes -und auch sie sollen einmal am Siegerpodest stehen dürfen!

Für den neuen BSO-Präsidenten Herbert Kocher ist seine erste Cristall Gala in dieser Funktion etwas ganz Besonderes: "Der Sport und die Menschen, die für den Sport leben, liegen mir besonders am Herzen. Die vielen ehrenamtlich engagierten Menschen im österreichischen Sport sind der Motor, die treibende Kraft im Hintergrund und verdienen höchsten Respekt. Bei der BSO Cristall Gala werden sie vor den Vorhang gebeten und für Ihren Beitrag geehrt."

GEWINNER/INNEN 2013:

Top-Sportbotschafterin: Mag. Bettina Glatz-Kremsner (Vorstandsdirektorin der Österreichischen Lotterien und Vizepräsidentin der SPORTUNION)

Top-Trainer: Manuel Hujara (Cheftrainer für Rennlauf Alpin des Austria SkiTeam Behindertensport)

Top-Sportverein 2013: Allgemeiner Turnverein Graz

Top-Funktionärin 2013: Hatzl Manuela (ASVÖ Burgenland)

Top-Funktionär 2013: Brunner Werner (WAT Brigittenau/ASKÖ)

Top-Frauenpower-Projekt 2013: Flagfootball Damen-Nationalteam Austrian Amazones

Rund 300 Gäste aus Sport, Wirtschaft, Medien, Politik und Gesellschaft, durch den Abend geführt von Michael Berger (ORF), ließen sich diese traditionelle Veranstaltung im österreichischen Sport nicht entgehen. Zusätzliches Highlight der 15. BSO Cristall Gala war der Auftritt der Gang Guys.

Fotos der BSO Cristall Gala finden Sie zur honorarfreien Verwendung und Download (unter Angabe des Copyrights "RGE-Photo") auf rge.mediamap.at (User: bsopresse, Passwort: pressefotos). Nähere Informationen zu den GewinnerInnen stehen auf www.bso.or.at/cristallgala bereit.

