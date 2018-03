Budget: Stronach/Nachbaur stellt 10 Fragen an die Bundesregierung

Wien (OTS) - Team Stronach Klubobfrau Kathrin Nachbaur stellt heute 10 Fragen an die rot-schwarze Bundesregierung zum aktuellen Budgetdesaster. Nachbaur wird mit diesen Fragen ÖVP-Finanzministerin am Montag im Budgetausschuss konfrontieren. "Ich erwarte mir, dass Fekter detailliert antwortet und dadurch auch die Öffentlichkeit die konkreten Pläne der Regierung erfährt", so Nachbaur.

Nachbaur weist darauf hin, dass der Begriff "strukturelles Budget" irreführend ist und nur die halbe Wahrheit: "Es geht nur um die Gesamtausgaben und -einnahmen!" Ausserdem verlangt sie, dass der parlamentarische Budgetausschuss künftig öffentlich stattfindet. "Die Regierung hat nur im stillen Kämmerlein getuschelt und den Menschen die Wahrheit vorenthalten. Das jetzt zwischen SPÖ und ÖVP "ausverhandelte" Budgetloch wird von Experten - etwa Rechnungshofpräsident Josef Moser - stark angezweifelt. Das Team Stronach will volle Transparenz. Die Öffentlichkeit hat das Recht auf volle Information, wie es zu dem aus Regierungssicht "überraschenden" Budgetdefizit gekommen ist."

Die 10 Fragen des Team Stronach:

1. Welche wesentlichen (hypothetischen) Annahmen und tatsächlichen Kernzahlen liegen der "Einigung" zugrunde, wonach ein "strukturelles Budgetdefizit" von 18,44 Milliarden Euro bis 2018 besteht?

2. Das Wirtschaftsforschungsinstitut hat laut Medienberichten eine brandaktuelle Wirtschaftsprognose bis 2018 erstellt, von welcher sich das "strukturelle Budgetdefizit" von 18,44 Milliarden Euro ableitet. Wie sieht diese Prognose im Detail aus?

3. Welche wesentlichen (hypothetischen) Annahmen und tatsächlichen Kernzahlen liegen der Annahme zu Grunde, wonach für Bankenhilfen 5,8 Milliarden Euro vorgesehen wurden bzw. sind im Rahmen der Berechnungen neben den Direktzuschüssen des Staates auch die Haftungen, die schlagend werden können, beinhaltet, und wenn nein, warum nicht?

4. Wie sollen die fehlenden 24,24 Milliarden Euro im Detail eingespart werden bzw. welche Strukturreformen in den Bereichen Verwaltung, Gesundheit, Bildung und Pensionen werden für die nächste Legislaturperiode geplant?

5. Planen Sie aufgrund der fehlenden 24,24 Milliarden Euro die Einführung von Vermögenssteuern?

6. Planen Sie aufgrund der fehlenden 24,24 Milliarden Euro die Erhöhung von Massensteuern wie etwa der Mehrwertsteuer oder der Mineralölsteuer?

7. Seitens der Regierung wurden von SPÖ und ÖVP vor der Wahl eine Steuerreform sowie eine Erhöhung der Familienleistungen versprochen. Werden diese Wahlversprechen auch umgesetzt und, wenn ja, wann?

8. Planen Sie angesichts des Milliardenlochs, auch unabhängige internationale Finanzexperten mit der Aufarbeitung des Budgetdesasters miteinzubeziehen?

9. Welche Personen haben mit Ihrer Aussage, "weil sich "nicht alle an die Disziplin gehalten haben, Dinge zu verkünden, wenn sie fertig sind?"" gemeint und welche Dinge waren dies im Detail?

10. Können Sie ausschließen, dass Ihnen die aktuell diskutierte "Budgetloch"-Tatsachenlage erst nach dem Wahltag zur Kenntnis gebracht wurde bzw. Sie noch am Wahltag von der Einhaltung des gesetzlich normierten Budgetpfades ausgegangen sind, und, wenn ja, würden Sie dies unter Eid bestätigen?

