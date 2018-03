FPÖ-Deimek: Wie viele Wahlversprechen kann Doris Bures brechen?

Breitband, Wohnbau und Budgetloch?

Wien (OTS) - Das derzeit in seinen Auswirkungen noch kaum fassbare Budgetloch betrifft auch das Ressort von Ministerin Doris Bures. Die Einnahmen aus der Funkfrequenzversteigerung sollten zunächst in eine IKT-Offensive investiert werden. Anschließend wollte Bures mit einem Gutteil des Erlöses den Wohnbau finanziert wissen. Jetzt sollen die zwei Milliarden Euro dazu verwendet werden, wenigstens einen Teil des klaffenden Budgetlochs zu stopfen. "Doris Bures ist offenkundig ein zentraler Bestandteil jener roten Propagandamaschine, der die Regierung ihre Mehrheit und die Menschen dieses Budgetloch verdanken", stellt FPÖ-Nationalratsabgeordneter Gerhard Deimek den moralischen Unterbau von Bures' Politik infrage.

"Wie viele Wahlversprechen kann eine Ministerin brechen? Seit gestern wissen wir es: alle", konkretisiert Deimek seine Kritik an der Ministerin. Zuerst sollte mit den Erträgen aus der Funkfrequenzversteigerung eine überfällige IKT-Offensive finanziert werden. Als das Thema Wohnen dem Vorwahlkampf seinen Stempel aufdrückte, wollte Bures mit einem Teil des Geldes ein Wohnbaupaket finanzieren. Jetzt - nach der Wahl - liegen die Karten auf dem Tisch. Es scheint kein Geld für irgendetwas zu geben. Besonders im Sozialbereich und dem Feld der Zukunftsinvestitionen werde offenkundig der Sparstift angesetzt. "Ist das der vielbeschworene neue Stil der Bundesregierung?", merkt Deimek an. Von Kompetenz fehle "aber auch der Hauch jeder Spur." "Das Budget und der Haushalt der Republik liegen in Trümmern", konstatiert Deimek völliges Versagen der Bundesregierung auf nahezu allen Ebenen.

