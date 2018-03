Fachenquete der Volkshilfe Wien zur Qualitätssicherung in der Kinder- und Jugendhilfe

Vorträge, Präsentationen und Podiumsdiskussion aus Anlass des 15-jährigen Bestehens der Wohngemeinschaften der Volkshilfe Wien

Wien (OTS) - "professionell.individuell - Qualitätssicherung in der Kinder- und Jugendhilfe" war der Titel einer Fachenquete der Volkshilfe Wien am 14. November 2013 im Wiener Ringturm. Anlass war das 15-jährige Bestehen der Wohngemeinschaften der Volkshilfe Wien für Kinder und Jugendliche, die aus unterschiedlichen Gründen nicht bei ihren Eltern leben können. Präsentiert wurde das WG-Projekt PIQ -Professionalität / Individualität / Qualität - als umfassendes Konzept für die außerfamiliäre Erziehung und Betreuung von Minderjährigen bei der Volkshilfe Wien. In Vorträgen, Präsentationen und einer Podiumsdiskussion wurden insbesondere die Schwerpunktthemen Partizipation und Elternarbeit beleuchtet.

"Das Anliegen, Kindern und Jugendlichen in schwierigen Lebenssituationen beizustehen, ist in der Geschichte der Volkshilfe zutiefst verwurzelt", betonte die Vorsitzende der Volkshilfe Wien, Prof.in Erika Stubenvoll. Ging es damals um die Obsorge für kriegstraumatisierte Kinder, so seien heute andere Herausforderungen zu bewältigen: "Dazu zählten Armut, von der rund 99.000 Kinder in Wien betroffen sind, ebenso wie Alkohol- oder Drogenabhängigkeit von Eltern der von uns betreuten Minderjährigen", so Stubenvoll.

Unter der Moderation von Mag. Thomas Schweinschwaller ("Vielfarben") sprachen LAbg. GRin Barbara Novak, der Geschäftsführer der Volkshilfe Wien DSA Walter Kiss, Wohngemeinschaften-Abteilungsleiter DSP Daniel Svacina sowie sein Stellvertreter Mag. Matthias Schüchner, Werner Mayer, MBA (MAG ELF Wien), Prof. Dr. Reinhard Wolff und Claudia Ruiz-Hellin über die unterschiedlichen Aspekte der Kinder- und Jugendhilfe.

Besonders berührend gerieten die Beiträge von Jugendlichen aus den Volkshilfe Wien-WGs: "Meine leibliche Mutter hat mich geboren, aber die Volkshilfe Wien hat mich gelehrt zu leben", so ein ehemaliger WG-Bewohner.

Detailinformationen unter http://www.volkshilfe-wien.at/press?iD=32 und in angefügter Pressemappe.

