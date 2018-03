GBH-Muchitsch an Industrie: Tore für längeres Arbeiten öffnen, nicht schließen

Schwerarbeitende Menschen für ihr lebenslanges Schuften nicht bestrafen

Wien (OTS/ÖGB) - Industrie-General Neumayer fordert ein "Schließen von Toren" bei vorzeitigen Pensionen. Maßnahmen für ein gesundes und längeres Arbeiten, anstatt ihre älteren MitarbeiterInnen zu kündigen und somit in eine Frühpension zu drängen, müsste das Ziel der Industrie lauten.

Ob Menschen eine vorzeitige Pension in Anspruch nehmen, hängt auch von der Industrie ab. Das tatsächliche Pensionsantrittsalter kann nur angehoben werden, wenn die Wirtschaft ihre MitarbeiterInnen auch gesund länger beschäftigt. Kein Mensch geht freiwillig mit hohen Abschlägen in eine Frühpension.

Das Wort der Industrie gilt anscheinend nur am grünen Tisch. Es wird zwar versprochen, Maßnahmen für gesundes längeres Arbeiten zu schaffen, die Praxis sieht jedoch noch immer völlig anders aus. SchwerarbeiterInnen erarbeiten jahrzehntelang die Profite für die Industrie und werden dann vorzeitig in die Arbeitslosigkeit geschickt und somit in eine Frühpension mit hohen Abschlägen gedrängt.

"Von ihren Schreibtischen richten uns sogenannte Pensionsexperten aus, dass Schwerarbeiterinnen und Schwerarbeiter länger arbeiten müssen, haben aber keinen Schimmer, wie es im realen Arbeitsleben aussieht. Schade, dass sich die Industrie-Bosse nicht selbst ein Bild von der Arbeitswelt in ihren Betrieben machen, sondern diese realitätsfremden und menschenunwürdigen Forderungen "nachplappern", kritisiert der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) Josef Muchitsch.

Fakt ist: Schwer arbeitende Menschen gehen nicht freiwillig in Frühpension - gesundheitliche Auswirkungen aus ihrem Arbeitsleben zwingen sie dazu. Nur fünf von hundert BauarbeiterInnen schaffen es überhaupt in die Schwerarbeiterpension zu kommen.

Muchitsch: "Menschen gesund in Beschäftigung zu halten, muss eine moralische und soziale Verpflichtung auch für die Industrie sein. Wenn wir das gesetzliche Pensionsantrittsalter tatsächlich anheben wollen, brauchen wir die Industrie als Partner und nicht als Gegner. Menschen zu bestrafen, weil sie aufgrund ihrer Schwerarbeit arbeitsunfähig werden, ist menschenverachtend und der falsche Weg."

Auch zum durchschnittlichen Pensionsbundesbeitrag von 1,75 Milliarden Euro pro Jahr bezieht Muchitsch Stellung: "Wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jährlich bis zu 50 Milliarden an Steuern zahlen und ihre Pensionen durch Beitragsleistungen mit rund 85 Prozent selbst finanzieren, hat auch die Republik eine verdammte Verpflichtung, einen jährlichen Beitrag zu den Pensionen zu leisten."

