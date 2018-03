"profil": Künstler Herwig Kempinger voraussichtlich neuer Präsident der Wiener Secession

Nachfolger des Architekten András Pálffy

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, scheint das Rennen um eine der wichtigsten Positionen im Wiener Kunstbetrieb gelaufen zu sein: Als Nachfolger des seit 2007 amtierenden Präsidenten der Secession, András Pálffy, dürfte der Künstler Herwig Kempinger feststehen. Auf dem Wahlvorschlag, der den Mitgliedern der Künstlervereinigung vor wenigen Tagen vorgelegt wurde, findet sich Kempinger als einziger Kandidat - gemeinsam mit einem von ihm nominierten Vorstandsteam, in dem unter anderem die Namen von Florian Pumhösl, Ursula Mayer, Maja Vukoje, Anna Jermolaewa, Markus Schinwald und Esther Stocker auftauchen. Am 9. Dezember werden die Mitglieder der Secession zur Wahl schreiten; da die Fristen für die Bekanntgabe von Gegenkandidaturen längst verstrichen sind, ist Kempingers Präsidentschaft so gut wie sicher.

Rückfragen & Kontakt:

"profil"-Redaktion, Tel.: (01) 534 70 DW 3501 und 3502