"profil": Karl Markut soll 84.200 Euro veruntreut haben

Ermittlungen wegen Betrugs und Untreue gegen den Klubdirektor des Team Stronach in Kärnten

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, ermittelt die Staatsanwaltschaft Klagenfurt gegen Karl Markut, Klubdirektor des Team Stronach in Kärnten, wegen des Verdachts auf Betrug und Untreue. Als Geschäftsführer einer Vertriebsgesellschaft für Fertigteilhäuser soll er zwischen 2010 und 2011 von Auftraggebern 84.200 Euro in bar kassiert und das Geld nicht an die Vertriebsgesellschaft weitergeleitet haben. In dem von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in Auftrag gegebenen Gutachten, das profil vorliegt, heißt es: "Es besteht der begründete Verdacht", dass Einnahmen in der Höhe von 84.200 Euro "nicht in der Buchhaltung ordnungsgemäß erfasst wurden". In der selben Causa wird auch gegen den SPÖ-Bürgermeister von St. Georgen im Lavanttal, Markus Wutscher, ermittelt. Beide Politiker weisen die Vorwürfe als "aus der Luft gegriffen" zurück.

