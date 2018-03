"profil": Oberösterreichische Asamer-Gruppe sitzt auf Schulden von rund 900 Millionen Euro

Verbleib der Eigentümer im Management fraglich

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, ist die oberösterreichische Baustoffgruppe Asamer mit Sitz in Ohlsdorf, deutlich höher verschuldet als bislang bekannt. Laut "profil"-Informationen steht das Firmenkonglomerat der Unternehmerfamilie Asamer bei seinen Financiers mit insgesamt rund 900 Millionen Euro in der Kreide. Etwa die Hälfte des Obligos soll die Holding betreffen, die andere entfällt auf Immobilien- und Tourismusprojekte des Seniors, Unternehmensgründer Hans Asamer, die Anfang des Jahres aus der Muttergesellschaft herausgelöst wurden.

Der Konzern wird nun zerschlagen. Lediglich ein Kernbereich soll unter dem Namen "Asamer" erhalten bleiben.

Indes ist der Verbleib der Eigentümer im Management ist fraglich. Auf den Brüdern Manfred und Kurt Asamer lastet erheblicher Druck der Gläubigerbanken: Sie mögen sich aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Fix ist, dass der jüngste der Brüder, Andreas, die Holding verlassen wird. Laut "profil"-Informationen plant er, gemeinsam mit Investoren, Teile des Osteuropa-Geschäfts aus dem Unternehmen herauszukaufen. Die restlichen Auslandstochterunternehmen und Beteiligungen im arabischen Raum, in Libyen und Osteuropa sollen unter der Ägide des vor einem Jahr als Vorstand installierten Sanierers Jörn Trierwalder abgestoßen werden.

