Johanniter-Helfer nehmen Arbeit im Katastrophengebiet auf

Medizinisches Einsatzteam in der zerstörten Stadt Ormoc eingetroffen.

Wien (OTS) - Das medizinische Einsatzteam der Johanniter ist in der philippinischen Stadt Ormoc eingetroffen. Die Hafenstadt mit rund 200. 000 Einwohnern im Westen der Insel Leyte ist ein wichtiges Wirtschaftszentrum und ein Verkehrsknotenpunkt inder Region und wurde ebenfalls weitgehend vom Taifun zerstört.

Hauptaufgabe des Johanniter-Teams, dem auch zwei Notärzte und vier Rettungsassistenten angehören, ist es, vor Ort dringend benötigte medizinische Hilfe zuleisten. "Vier der fünf Krankenhäuser der Stadt wurden vom Taifun zerstört. Alleskonzentriert sich nun auf das eine noch funktionsfähige Krankenhaus vor Ort, das mit dem Andrang anHilfesuchenden völlig überlastet ist", beschreibt Nicole Bergmann, Regionaldirektorin für Südostasien bei der deutschen Johanniter-Auslandshilfe, die Situation. Sie ist bereits seit gesternvor Ort, um die Ankunft des Teams in Ormoc und den Start der Hilfsaktion vorzubereiten.

Ausgestattet mit Notfallausrüstung, die neben Medikamenten (Schmerzmittel, Antibiotika, Infusionen) insbesondere Verbandsmaterialien für Verletzungen undWunden jeglicher Art sowie Schienungsmaterial zur Behandlung von Knochenbrüchen enthält,werden die Johanniter bei der Versorgung der Bevölkerung unterstützen.

Die Helfer stehen bei ihrem Einsatz vor großen logistischen Herausforderungen: "Die ganze Stadt ist ohne Strom und auch der Verkehr ist zusammengebrochen, weiles keinen Treibstoff mehr gibt", so Nicole Bergmann. Zusätzlich erschwert wirddie Arbeit der Helfer dadurch, dass es nach wie vor kaum verlässlicheInformationen über die Sicherheitslage in den Katastrophengebietengibt. Um sich auf derartige Einsätze vorzubereiten, nehmen alleehrenamtlichen Soforthelfer der Johanniter an speziellenSicherheitstrainings und regelmäßigen Übungen teil, bei denenvergleichbare Katastrophenszenarien realitätsnah nachgebildet werden.

Weitere Hilfsgüter der Johanniter befinden sich zur Stunde auf dem Weg in die Philippinen, darunter ein erstes rund 900 Kilogramm schweres "Emergency HealthKit" mit Schmerzmitteln, Antibiotika, Verbandsmaterialien, Infusionslösungenund Wasserentkeimungstabletten. Mit solch einem Nothilfepaket kann diebasismedizinische Versorgung von rund 10.000 Menschen für die kommenden drei Monatesichergestellt werden. Der Johanniter-Hilfsgütertransport enthält außerdem 15tragbare Wasseraufbereitungsgeräte, von denen jedes durchschnittlich 1.200Liter Trinkwasser für 400 Personen pro Tag liefert. Zwei Logistikexperten des Johanniterbleiben bis auf Weiteres auf Cebu, dem Drehkreuz für die internationalen Hilfslieferungen indie Region, um von dort den schnellen Weitertransport des Materials in das Katastrophengebietsicherzustellen.

Rückfragen & Kontakt:

Die Johanniter

Mag. Belinda Schneider

Kommunikation und Marketing

Tel.: +43 1 470 70 30/3913 oder +43 676/83 112 813

presse @ johanniter.at