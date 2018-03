Textura gibt Übernahme von LATISTA bekannt

(PRN) - - Führender Anbieter von mobilfähigen Lösungen für die Baubranche.

Chicago (ots/PRNewswire) - Die Textura® Corporation , der führende Anbieter von Kollaborationslösungen für die Baubranche gab heute bekannt, dass das Unternehmen LATISTA, den führenden Anbieter von Mobil-Lösungen für die Zusammenarbeit bei Projekten in der Braubranche für eine Barzahlung in Höhe von 35 Millionen USD übernommen habe. Die Übernahme soll am oder um den 2. Dezember 2013 abgeschlossen werden.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20110602/CG12932LOGO)



"Mit LATISTA gelangen wir an die Spitze der Anwendung der Mobiltechnologie für die Baubranche", erklärte Patrick Allin, Vorsitzender und Chief Executive Officer der Textura Corporation. "Wir begrüßen das Team von LATISTA in unserem Unternehmen und freuen uns über die Aussichten, die Reichweite unserer branchenführenden Lösungsplattform auszubauen, in das wachstumsstarke und gewinnbringende Geschäft von LATISTA zu investieren und dessen firmeneigene, patentierte Technologie dafür zu nutzen, die Mobilkapazitäten unserer wichtigsten Lösungen auszubauen."

Die Baubranche nutzt die Mobiltechnologie für sich. Smartphones und Tablets werden auf Baustellen überall immer häufiger eingesetzt. Laut einer kürzlich veröffentlichten Umfrage von Engineering News-Record (ENR), werden 94 % der Generalunternehmer mit Jahresumsätzen von mehr als 10 Millionen USD bis 2015 Tablets auf den Baustellen verwenden, 97 % von ihnen nutzen bereits jetzt irgendeine Art der Mobiltechnologie. Auch Subunternehmer passen sich schnell an die Mobiltechnologie an: 91 % der Subunternehmer werden voraussichtlich bis 2015 Mobiltechnologien nutzen.

"Textura ist der ideale Partner für LATISTA, da wir dieselbe Vision davon haben, wie wir die Baubranche verändern können, nämlich durch Technologie, die die Zusammenarbeit und die Produktivität fördert. Unsere Geschäftsmodelle und Unternehmenskulturen sind perfekt aufeinander abgestimmt", erklärte Chris Ramsey, Chief Executive Officer und Mitbegründer von LATISTA.

LATISTA verfügt über einzigartiges Fachwissen im Bereich von Mobilanwendungen in der Baubranche. Die Module des Unternehmens sind darauf ausgelegt, die grundlegenden Abläufe der Baubranche zu verwalten. Dazu gehören Qualitätsmanagement, Punch-Listen, Sicherheit, elektronische Aufträge und Dokumentenmanagement, darunter auch die Verwaltung spezieller Pläne und Entwürfe für die Verwaltung von Projekten. LATISTA wird zeitnah die Unterstützung der Gebäudedatenmodellierung (BIM) auf den Baustellen einführen.

Weiter erklärte Allin: "LATISTA ist eine hervorragende Ergänzung unseres Portfolios an Kollaborationslösungen für die Baubranche und ist ein weiterer Beleg der Führungsposition von Textura bei der Entwicklung von Technologie, die Zusammenarbeit und Produktivität für unsere Kunden fördert."

Textura veranstaltet am Freitag, 15. November 2013 um 11:00 Uhr (US-Ostküstenzeit) eine Konferenzschaltung, um weitere Details zu der Übernahme bekannt zu geben. Die kostenlose Einwahl zu der Konferenzschaltung aus den USA ist die +1-877-407-4018, die internationale Einwahl ist die +1-201-689-8471. Ein Live-Webcast der Telefonkonferenz wird außerdem auf der Website des Unternehmens, investors.texturacorp.com, in der Rubrik "Investor relations" zur Verfügung stehen. Für diejenigen, die nicht an der Live-Konferenzschaltung teilnehmen können, steht ab dem 15. November 2013 um 14.00 Uhr (US-Ostküstenzeit) bis um 23:59 Uhr (US-Ostküstenzeit) am 22. November 2013 eine Aufzeichnung zur Verfügung. Die kostenlose Einwahl aus den USA lautet +1-877-870-5176 und die internationale Einwahl lautet +1-858-384-5517. Das Passwort für die Aufzeichnung lautet 13572831. Im Vorfeld der Konferenzschaltung wird Textura außerdem einige Informationen zu der Transaktion auf investors.texturacorp.com veröffentlichen.

Die Übernahme unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. Dazu gehören bestimmte Absprachen sowie die Zustimmung der LATISTA-Anteilseigner.

Informationen zu LATISTA

LATISTA ist der führende Anbieter von mobilfähigen Lösungen zur Zusammenarbeit zwischen der Baustelle und dem Büro von Baufirmen. Weltweit führende Unternehmen nutzen unsere mobile Unternehmenssoftware täglich, um ihre Kosten und Risiken ihrer Projekte zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf www.latista.com.

Informationen zu Textura

Textura bietet Anwendungen zur Zusammenarbeit und zur Produktivitätssteigerung für die Baubranche an. Wir bieten unsere Lösungen Experten der Baubranche über den gesamten Projektzyklus hinweg an: von der Planung über die Kalkulation, die Konzeption, die Präqualifikation und das Angebotsmanagement bis hin zu Vorlagen, LEED®-Management und Bezahlung.

Die Kollaborationsplattform und die Online-Produkt-Suite von Textura stelle der Branche erstmals alle notwendigen Werkzeuge zur Verfügung, die zu einer integrierten Verwaltung der Geschäftsprozesse notwendig sind, so dass Zeit und Geld gespart werden. Mit einer preisgekrönten Technologie, einem Kundendienst von Weltklasse und stetigem Wachstum ist Textura Marktführer für den technologischen Wandel der Baubranche. www.texturacorp.com

Web site: http://www.texturacorp.com/