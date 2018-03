Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 16. November 2013. Von MARIO ZENHÄUSERN. "Vignette hat ausgedient".

Innsbruck (OTS) - Untertitel: Die Diskussionen über die Vignettenkontrollen bei Kufstein haben die Unzulänglichkeiten unseres Mautgesetzes aufgedeckt. Aber die Verkehrsministerin verweigert sich jeder Diskussion über eine Reform.

In zwei Wochen endet in Kufstein ein typischer österreichischer Kompromiss. Eine Sonderregelung hinderte die Mautkontrolleure der Asfinag bisher daran, auf dem nur wenige Kilometer langen Autobahnabschnitt von der Staatsgrenze bis zur Auf- und Abfahrt Kufstein-Süd ihrem Job nachzugehen. Diese Befreiung von der Vignettenpflicht galt seit 1997 und wurde seither von sämtlichen Verkehrsministern akzeptiert.

Doris Bures ist anders. Die amtierende Verkehrsministerin hat die bisherige Regelung aufgehoben. Wütende Proteste aus Tirol scheinen sie eher in ihrer Haltung zu bestärken, denn umzustimmen. Die Kufsteiner müssen sich also mit dem Gedanken vertraut machen, dass ab dem 1. Dezember jeweils samstags alles auf den Straßen der Stadt steht.

Es mag Gründe geben, die Bures' unnachgiebige Haltung rechtfertigen. Völlig inakzeptabel indes ist die Art und Weise, wie die Ministerin über die Tiroler Anliegen drüberfährt. Wenn Politiker Entscheidungen mit gravierenden Auswirkungen auf die Bevölkerung treffen, ohne sich vor Ort ein Bild gemacht und sich die Ängste der Menschen zumindest angehört zu haben, dann ist das schlechter Stil. Und wenn die Verkehrsreferentin der Tiroler Landesregierung, Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe, bis jetzt noch nicht einmal einen Termin bei Bures bekommen hat, um über das Problem zu sprechen, ist das arrogant und abgehoben. Übertroffen wird diese Missachtung nur von der Frechheit der bayerischen Nachbarn, die Mautfreiheit in Kufstein fordern, aber gleichzeitig eine Ausländer-Maut einführen wollen.

Bei allem - verständlichen - Ärger über die Haltung der Ministerin:

Die Mautdiskussion der vergangenen Wochen hat auch ihr Gutes. Zwar wird auch immer noch über den Anlassfall Kufstein gestritten, im Mittelpunkt der Debatten aber steht längst die Vignettenpflicht an und für sich. Mautflüchtlinge wie in Kufstein gibt es nämlich auch anderswo in Tirol, ja im gesamten Bundesgebiet. Wer den betroffenen Menschen entlang der zahllosen Ausweichrouten nachhaltig helfen will, muss das österreichische Mautgesetz ändern. Mittlerweile liegen verschiedene Modelle vor - Abrechnung über die Kfz-Steuer, Zuschläge zur Treibstoffsteuer, kilometerabhängige Maut -, die nun intensiv diskutiert werden müssen.

Die Vignette hat ausgedient. In diesem Punkt sind sich Politiker aller Lager einig. Nur bis ins Verkehrsministerium hat sich diese Erkenntnis noch nicht durchgesprochen.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610