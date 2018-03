35 Jahre Engagement für das NÖ Hilfswerk

Hilfswerk ließ Jubiläumsjahr heute mit einem Dankgottesdienst mit Diözesanbischof Klaus Küng ausklingen. Zuvor wurden noch die Gründer des Hilfswerks gewürdigt.

St. Pölten (OTS) - 1987 wurde das Hilfswerk gegründet. Damals wurden erstmals nachbarschaftliche, ehrenamtliche Initiativen mit professionellen Dienstleistungen durch Fachkräfte verbunden. Jetzt -35 Jahre später - ist das NÖ Hilfswerk DER soziale Nahversorger in Niederösterreich mit 4.200 Mitarbeitern, 3.000 Ehrenamtlichen und 25.000 Kunden. "Diese unglaubliche Erfolgsgeschichte konnte jedoch nur durch das Engagement der ganzen Hilfswerk-Familie wahr werden -dieser Einsatz ist bemerkenswert", bedankte sich NÖ Hilfswerk-Präsidentin LAbg. Michaela Hinterholzer. Deswegen wurde der Ausklang des Jubiläumsjahres "35 Jahre NÖ Hilfswerk" auch mit einem Dankgottesdienst im "Dom der Wachau" in Krems gefeiert - mit Mitarbeitern, Funktionären, Ehrenamtlichen sowie Kunden, Freunden und Gönnern des Hilfswerks. Zelebriert wurde die heilige Messe von Diözesanbischof DDr. Klaus Küng. Er lobte in seiner Predigt den Einsatz jedes einzelnen Helfers für die Menschen in Niederösterreich.

Schon vor der Messe wurden jene Frauen und Männer zu einer Feier geladen, die seit 1987 die Grundsteine für den Aufbau des NÖ Hilfswerks legten - um das großartige Engagement aus der Gründungszeit und Aufbauphase zu würdigen.

