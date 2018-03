Hisense schlägt als offizieller Sponsor und Ausrüster der Australian Open ein Ass

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense Australia ist sehr erfreut bekannt zu geben, dass das Unternehmen als offizieller Sponsor der Turniere Australian Open, Australian Open Series, Brisbane International und Apia International Sydney einige der größten Sportveranstaltungen Australiens unterstützen wird. Rundfunkveranstalter und Tennisfans werden im Zuge der Australian Open - dem ersten der vier Grand-Slam-Tennisturniere des Jahres 2014 -bevorzugt auf TV-Geräte von Hisense setzen, um das im Queensland Tennis Centre, im Sydney Olympic Park sowie in der Rod Laver Arena und der Hisense Arena stattfindende Spektakel live zu verfolgen.

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131114/CN17151

)

Hisense ist bereits seit 2006 in Australien vertreten. Daher ist sich das Unternehmen bewusst, wie wichtig es ist, der starken Tennis-Community die Marke nun auf noch höherer Ebene näherzubringen. In Zusammenarbeit mit den zahlreichen Sponsoren der Australian Open hat Hisense einen Family-Fun-Aktionsbereich im Grand Slam Oval organisiert, der Anfang des Jahres 2014 auf www.facebook.com/hisenseau enthüllt wird. Ab sofort werden über die Facebook-Page von Hisense bis zum Start der Australian Open 2014 eine Reihe verschiedener Werbegeschenke verteilt.

"Dies ist ein fantastischer Schritt des Unternehmens, um den Bekanntheitsgrad der Marke Hisense zu fördern - und schlicht und ergreifend der Höhepunkt unserer laufenden Strategie", so Andre Iannuzzi, Marketingleiter bei Hisense Australia. "Wir unterstützen einen beliebten australischen Zeitvertreib, dem in der Hisense Arena bereits seit Jahren nachgegangen wird."

"Tennis Australia ist begeistert, Hisense als offiziellen Sponsor der Australian Open zu begrüßen", so Craig Tiley, der CEO von Tennis Australia und Turnierdirektor der Australian Open.

"In der Hisense Arena finden sich Jahr für Jahr einige der besten Tennisspieler der Welt ein und treten im Rahmen der Australian Open gegeneinander an. Wir sind begeistert, dass Hisense sich jetzt noch umfassender an dem Event beteiligt."

"Im Jahr 2014 wird Hisense der offizielle Zulieferer für alle Fernseh-, Kühl- und Gefriergeräte sein. Aufgrund der außergewöhnlichen Qualität der Hisense-Produkte passen sie hervorragend zu einem derartigen Sportereignis von Weltformat."

Informationen zu Hisense Australia Pty Ltd

Hisense ist ein globaler Hersteller von Fernseh-, Kühl- und Gefriergeräten, der in über 130 Ländern der Welt aktiv ist. Jedes Jahr kaufen weltweit über 40 Millionen zufriedene Kunden Produkte von Hisense. Seit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit in Australien im Jahr 2006 hat sich Hisense zu einer der wachstumsstärksten Marken für TV- und Haushaltsgeräte Australiens entwickelt. Seine Produkte vertreibt das Unternehmen über mehr als 1.000 führende Einzelhandelsgeschäfte im ganzen Land. Das 2006 gegründete Unternehmen Hisense Australia Pty Ltd ist die australische Tochtergesellschaft der Hisense Company Ltd.

Tablets, Fernseh- und Haushaltsgeräte von Hisense sind bei den führenden landesweiten Elektrofachhändlern Australiens erhältlich, darunter bei JB Hi-Fi, Harvey Norman, The Good Guys BSR, MYER, Radio Rentals und RT Edwards.

Hisense Australia ist bei den folgenden Social-Media-Sites zu finden:

Twitter: www.twitter.com/Hisense_Aust

Facebook:

www.facebook.com/HisenseAU Instagram: www.instagram.com/HisenseAU



Web site: http://www.facebook.com/hisenseau/

http://www.twitter.com/Hisense_Aust/

http://www.instagram.com/HisenseAU/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Lin Qifen, +86-532-8087-8024, liqinfen @ hisense.com; oder

Kevin King Cabeliza, +61-451-088-226, Kevin.king @ hisense.com.au