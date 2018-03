"Scienceclips des Jahres" in den Wiener Börsensälen ausgezeichnet

Videowettbewerb für SchülerInnen und Studierende

Wien (OTS) - Naturwissenschaftlich-technische Themen kreativ, originell und verständlich in maximal 3 Minuten zu präsentieren - so lautete die Herausforderung beim Videowettbewerb "Scienceclip des Jahres". Der von der Wissenschaftskommunikations-Plattform ScienceClip.at, einer Initiative des OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik, initiierte Wettbewerb richtete sich an Schülerinnen, Schüler und Studierende. In einer weiteren Kategorie nahmen auch Videos der ScienceClip.at-Partnerinstitutionen - Universitäten, Fachhochschulen und Forschungsinstitutionen aus ganz Österreich - am Wettbewerb teil. Als Kooperationspartner konnte das AIT Austrian Institute of Technology gewonnen werden.

Die Prämierung der Siegerclips fand am 12. November 2013 in würdigem Rahmen statt: Jury-Vorsitzender Mag. Werner Gruber, "Science Buster" und Direktor Planetarium Wien, Kuffner & Urania Sternwarte, überreichte die Preise bei der Festveranstaltung "130 Jahre OVE" in den Wiener Börsensälen gemeinsam mit Dipl.-Ing. Helmut Leopold, AIT, vor rund 200 hochrangigen Gästen aus Wissenschaft und Wirtschaft.

Wissenschaft mit Unterhaltungswert

Eine rüstige Oma mit jugendlicher Stimme und Interesse an Physik, die Lebensentwürfe eines Gummibären im Kontext der Viele-Welten-Theorie, gutgelaunte Neurotransmitter und weltrekordverdächtig schnelle Antriebe - sie alle konnten die hochkarätige Jury unter dem Vorsitz von Mag. Werner Gruber überzeugen. Dr. Stefan Kalchmair (Harvard University, Cambridge, MA), Mag. (FH) Michael Mürling (AIT Austrian Institute of Technology), Dr. Clemens Ostermaier (Infineon Technologies Austria AG), Dipl.-Ing. Peter Reichel (Generalsekretär OVE) und Ing. Mag. (FH) Christian Schrofler (Voith Paper GmbH) haben unter zahlreichen Einsendungen folgende Clips für die Prämierung ausgewählt:

Kategorie "SchülerInnen"

1. Platz: "Physikversuch Luftdruck" von Julia Fuchs & Lea Schilcher aus Graz

Kategorie "Studierende"

Aufgrund der hervorragenden Qualität der eingereichten Videos hat sich die Jury entschieden, in dieser Kategorie zwei Videoclips auszuzeichnen:

1. Platz: "Weltenhunger" von Katharina Wenty aus Wien

2. Platz: "Neurotransmitter" von Katharina Petsche aus Graz

Kategorie "Partnerinstitutionen"

1. Platz: "Lagerlose Hochgeschwindigkeitsantriebe" von Dipl.-Ing. Hubert Mitterhofer (Johannes Kepler Universität Linz)

Die Videos aller PreisträgerInnen sind unter www.scienceclip.at abrufbar.

Neuauflage 2014

Für alle, die in den vergangenen Monaten keine Gelegenheit hatten, einen Wettbewerbsbeitrag einzureichen, wird es im kommenden Jahr eine neue Chance geben. Details dazu sind ab dem Frühjahr 2014 auf der Plattform ScienceClip.at zu finden!

