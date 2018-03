IKEA erwirbt kanadischen Windpark mit einer Leistung von 46 MW von Mainstream Renewable Power

Dublin (ots/PRNewswire) - IKEA erwirbt innerhalb von drei Monaten den zweiten Windpark von Mainstream

Mainstream Renewable Power, das globale Unternehmen für Wind- und Solarenergie, hat einen Vertrag abgeschlossen, durch den es seine Oldman 2 Wind Farm mit einer Leistung von 46 Megawatt in Alberta, Kanada, an IKEA, den weltweit grössten Möbeleinzelhändler, verkauft. Mainstream hat den Bau des Projekts begonnen, das etwa 90 Millionen CAD kosten wird. Der Windpark soll im Herbst 2014 den Betrieb aufnehmen und wird dann von IKEA übernommen. Als Teil der Vereinbarung wird Mainstream den Windpark im Namen von IKEA für die gesamte Laufzeit betreiben und warten.

Dies ist der zweite Windpark, den IKEA von Mainstream Renewable Power erwirbt; der Vertragsabschluss für die Carrickeeny Wind Farm in Irland wurde im August bekannt gegeben. Die IKEA Group will bis 2015 1,5 Mrd. GBP in Wind- und Solarenergie investieren. Windenergie ist ein wichtiger Teil der Nachhaltigkeitsstrategie der IKEA Group, bis 2020 so viel erneuerbare Energie zu erzeugen, wie das Unternehmen verbraucht. Das Projekt wird vollständig im Eigentum von IKEA Canada stehen, wodurch es zum grössten Windpark im Besitz eines kanadischen Einzelhandelsunternehmens wird.

Eddie O'Connor, Chief Executive von Mainstream Renewable Power, kommentierte den Vertragsabschluss: "Mainstream Renewable Power ist sehr erfreut über die erneute Partnerschaft mit IKEA. Partnerschaften mit Unternehmen, die Windparks und Solaranlagen besitzen möchten, sind ein sehr spannender und wachsender Teil der globalen geschäftlichen Aktivitäten von Mainstream. Dieses Projekt stellt eine bedeutende Investition in die Zukunft der erneuerbaren Energie in Alberta dar, und diese Investition ist dringend erforderlich."

Er fuhr fort: "Dieser Windpark wird für das Stromnetz in Alberta Energie zum üblichen Marktpreis liefern und zeigt deutlich, dass die Stromerzeugung durch Windenergie praktikabel ist und nicht ignoriert werden darf."

"Die Investition von IKEA Canada in erneuerbare Energien stellt eine Win-Win-Win-Situation dar. Wir können den Übergang zu einer Zukunft mit wenig Kohlendioxid unterstützen, unsere Energie- und Betriebskosten senken und diese Vorteile an unsere Kunden weitergeben, indem wir weiterhin hochwertige Möbel zu niedrigen Preisen anbieten", so Kerri Molinaro, President von IKEA Canada. "Dieser Windpark in Alberta ist zusammen mit den vorhandenen Solaranlagen in dreien unserer Geschäfte in Ontario ein wichtiger Schritt in Richtung auf das globale Ziel von IKEA, bis 2020 energieautark zu sein und mehr erneuerbare Energie zu erzeugen, als wir konsumieren."

Über Mainstream Renewable Power

Mainstream Renewable Power ist einer der führenden Entwickler unabhängiger Projekte für erneuerbare Energien weltweit. Mit einer globalen Entwicklungspipeline von 19 GW baut das Unternehmen zurzeit Solaranlagen und Windparks in Irland, Südafrika, Chile und Kanada.

Als der führende unabhängige Offshore-Windentwickler in Europa entwickelt Mainstream in England, Schottland und Deutschland Offshore-Windprojekte mit einer Leistung von knapp 8 GW, wobei für diese Offshore-Projekte eine gesicherte Netzanbindung für 4,45 GW besteht.

Mainstream beschäftigt über 160 erfahrene Mitarbeiter auf vier Kontinenten, das Unternehmen verfügt über Standorte in Berlin, Kapstadt, Chicago, Dublin, Glasgow, Johannesburg, London, Santiago und Toronto.

