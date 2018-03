"Thema" am 18. November: Philippinen - Hilfe für die Taifun-Opfer

Aktionstag für "Nachbar in Not - Taifunhilfe" am 18. November im ORF

Christoph Feurstein präsentiert in "Thema" am Montag, dem 18. November 2013, um 21.10 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Philippinen - Hilfe für die Taifun-Opfer

Im Rahmen eines Aktionstages für "Nachbar in Not" bittet der ORF am 18. November in allen Medien um Spenden für die Überlebenden der Taifun-Katastrophe: Mehr als 4.400 Tote und es könnten noch mehr werden - die Auswirkungen des Taifuns "Haiyan" sind verheerend. In viele betroffene Gebiete auf den Philippinen können die Helferinnen und Helfer immer noch nicht vordringen. Aber die internationale Hilfe rollt an und auch Österreich hilft wieder mit einer Aktion "Nachbar in Not".

Große Spendenaktionen plant auch die Gemeinde der Filipinos in Wien. Arlene Castaneda, die seit 23 Jahren in Österreich lebt, organisiert ein großes Benefizkonzert mit österreichischen und philippinischen Musikern. "Auch die Seele braucht dringend Hilfe", sagt die Grazer Psychologin Silvia Wamser, die für "Ärzte ohne Grenzen" ins Krisengebiet fährt. Gudrun Kampelmüller und Markus Stachl berichten für "Thema".

Freund und Helfer unter Druck

Der Großeinsatz der Polizei beim Partyschiff am Wiener Donaukanal hat hohe Wellen geschlagen. "Thema" hat in der Sendung der Vorwoche Videos veröffentlicht. Zwei junge Leute und ihr Anwalt sprechen von schwerer Misshandlung und Folter in der Anhaltehaft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Nach dem Bericht haben sich bei "Thema" mehrere Menschen gemeldet, die Ähnliches erlebt haben. Franz Normann geht den schweren Vorwürfen nach.

Polizei lernt Menschenrechte

"Wir sind Österreichs größte Menschenrechtsorganisation", sagt Helmut Pils von der Sicherheitsakademie, in der angehende Polizistinnen und Polizisten ausgebildet werden. Die Aussage wirkt angesichts der Misshandlungsvorwürfe, die jetzt an die Öffentlichkeit kommen, unangemessen. Doch tatsächlich arbeitet die Polizei an einem neuen Selbstverständnis ihrer Beamten. Seit 2009 läuft das Projekt "Polizei. Macht. Menschen. Rechte". Von der Auswahl des Personals über die Sensibilisierung während der Ausbildung bis hin zur Analyse von Verfehlungen soll Polizisten eine ethische, menschenrechtskonforme Einstellung eingeimpft werden. Auch Vertreter der Zivilgesellschaft, wie etwa Andreas Zembaty von der Bewährungshilfe Neustart, arbeiten mit: "Das Projekt ist kein Feigenblatt", betont er, "das dauert, aber es ist auf dem Weg und nicht mehr zu stoppen". Andreas Glantschnig und Rike Fochler haben sich angeschaut, wie die Polizei zur größten Menschenrechtsorganisation umgemodelt werden soll.

Franz Klammer - der Skikaiser wird 60

Er ist einer der großen Sporthelden der Nation - Kaiser Franz. "Die Leute mögen offenbar meine Art, drum ist es besser sie nicht zu ändern", sagt Franz Klammer und lacht. Sein Abfahrtsieg bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck bleibt für viele in Österreich unvergessen. "Ich bin irrsinnig gern am Start gestanden und Rennen gefahren", erzählt der Sohn einer Kärntner Bauernfamilie. Heute arbeitet er als Markenbotschafter für verschiedene Firmen und pendelt mit seiner Frau Eva zwischen Wien und Mooswald, wo die beiden mit Eva Kordesch über Erfolge, Schicksalsschläge und ihre Ehe gesprochen haben. Am Sonntag, dem 24. November, steht in einem "Österreich-Bild aus dem Landesstudio Kärnten" um 18.25 Uhr die Dokumentation "Skikaiser Franz Klammer - ein Champion ist 60" auf dem Programm von ORF 2.

