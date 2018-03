Aktionstag im ORF für "Nachbar in Not - Taifunhilfe"

Wien (OTS) - Ein Tag im Zeichen der Hilfe: Am 18. November bittet der ORF in allen Medien um Spenden für die Überlebenden der Taifun-Katastrophe

Mehr als elf Millionen Menschen sind von der Taifun-Katastrophe auf den Philippinen betroffen. Sie haben ihr Hab und Gut verloren und kein Dach mehr über dem Kopf. Sauberes Trinkwasser, Nahrungsmittel, Notunterkünfte und medizinische Hilfe werden dringend benötigt. Aus diesem Grund macht der ORF Montag, den 18. November 2013 zum Aktionstag für die "Nachbar in Not - Taifunhilfe" und ruft in all seinen Medien - Fernsehen, Radio, Internet, ORF TELTEXT - und in allen Landesstudios zum Spenden auf.

Im ORF-Fernsehen werden die "Zeit im Bild"-Sendungen in ORF 2 und die "ZiB-Flashes" in ORF eins den ganzen Tag im Zeichen der Katastrophe und der angelaufenen Hilfsmaßnahmen stehen. ORF-Korrespondent Jörg Winter, der sofort nach der Katastrophe ins Krisengebiet gereist ist, berichtet seit Tagen über die verzweifelte Lage der Menschen vor Ort. Auch die "heute"-Formate bringen aktuelle Berichte bzw. haben als Live-Gäste Experten zum Thema in ihren Sendungen zu Gast. In "heute leben" um 17.30 Uhr in ORF 2 wird Sissy Mayerhoffer, Leiterin des ORF-Humanitarian-Broadcasting, über das bewährte Netzwerk der Hilfeleistung durch den ORF und die "Nachbar in Not"-Hilfsorganisationen sprechen. In "heute konkret" um 18.30 Uhr in ORF 2 geht es um das Thema "Transparenz bei Spendengeldern: Was passiert mit dem Geld und wie wird es verteilt?" Als Studiogäste erwartet Claudia Reiterer den "Nachbar in Not"-Vorstandsvorsitzenden und stellvertretenden Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes, Michael Opriesnig, sowie den Caritas-Generalsekretär für internationale Programme und "Nachbar in Not"-Vorstand, Christoph Schweifer.

Auch "Thema" um 21.10 Uhr in ORF 2 berichtet vom Drama auf den Philippinen, den Auswirkungen des Taifuns Haiyan und den Herausforderungen an die Helfenden. Gudrun Kampelmüller und Markus Stachl haben aber auch die Gemeinde der Filipinos in Wien besucht. Arlene Castaneda, die seit 23 Jahren in Österreich lebt, organisiert ein großes Benefizkonzert mit österreichischen und philippinischen Künstlerinnen und Künstlern.

Der "Kulturmontag" ab 22.30 Uhr in ORF 2 wird ebenfalls am Aktionstag für die "Nachbar in Not -Taifunhilfe" um Unterstützung bitten und auf die Spendenmöglichkeiten hinweisen.

Ö1 hat Sonderreporter Robert Uitz ins Krisengebiet entsandt, der über das Ausmaß der Katastrophe und die angelaufene Hilfe informiert. Hitradio Ö3 und FM4 thematisieren ebenfalls die Situation der Betroffenen und der Helfer auf den Philippinen - und informieren über das, was die Österreicherinnen und Österreicher von hier aus tun können, etwa durch eine Spende für "Nachbar in Not". Zu Gast im FM4-"Morgenjournal" ist "Nachbar in Not"-Vorstandsvorsitzender Michael Opriesnig vom Roten Kreuz.

Alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten gibt es im ORF TELETEXT auf Seite 144. Auf nachbarinnot.ORF.at kann man nicht nur online spenden, dort sind auch alle Berichte und Informationen zur "Nachbar in Not"-Hilfe.

Zusätzlich zu den redaktionellen Beiträgen am Aktionstag für die "Nachbar in Not - Taifunhilfe" im Programm von ORF eins und ORF 2 wird den ganzen Tag über in den Programmnähten mit dem "Nachbar in Not"-TV-Spot zu Spenden aufgerufen.

Auch die ORF-Landesstudios machen Montag, den 18. November 2013, in ihren Regionalradios und "heute"-Sendungen zum Aktionstag für die "Nachbar in Not - Taifunhilfe".

