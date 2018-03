"Orientierung" am 17. November: Was möchte Michael Landau als Caritas-Präsident bewegen?

Neuer Erzbischof von Salzburg: Franz Lackner tritt in die erste Reihe

Aus einem Dreiervorschlag, der vom Papst nach Salzburg geschickt wurde, hat das Domkapitel am vergangenen Sonntag einen neuen Erzbischof gewählt und sich für Bischof Franz Lackner entschieden. Dieses Privileg der Wahl eines Bischofs aus einem päpstlichen Vorschlag hat in Österreich nur die Erzdiözese Salzburg. Nach zweitägiger Bedenkzeit hat der bisherige Weihbischof der Diözese Graz-Seckau zugesagt. Auch die Bundesregierung hat bereits ihr Einverständnis gegeben. Der 57-jährige Franziskaner begann seinen beruflichen Werdegang als Elektriker, war für die UNO als Zeitsoldat auf Zypern im Einsatz, ehe er 1991 - kurz vor seinem 35. Geburtstag -zum Priester geweiht wurde. Die "Orientierung" stellt den neuen Erzbischof vor. Ein Bericht von Christoph Riedl.

"Mann mit Ecken und Kanten": Der neue Caritas-Präsident Michael Landau

Nach dem Abgang des langjährigen Caritas-Präsidenten Franz Küberl galt er vielen als logischer Nachfolger: Michael Landau. Am vergangenen Mittwoch wurde Landau nun - in geheimer Wahl - zum neuen Caritas-Präsidenten bestimmt. Seit 1995 hat sich Michael Landau als Caritas-Direktor von Wien einen Namen gemacht und gilt als charmanter, aber unbequemer Mahner, wenn es darum geht, für die Einhaltung der Menschenrechte und die Wahrung sozialer Standards einzutreten. "Orientierung" hat Freunde, Arbeitskollegen und Michael Landaus Bruder Daniel zu einem "Wordrap" gebeten und so einiges aus dem beruflichen und privaten Leben des neuen Caritas-Präsidenten erfahren. Marcus Marschalek berichtet.

Was möchte Michael Landau als Caritas-Präsident bewegen? Welche Forderungen hat er an die heimische Politik? Wie kann die Caritas den Taifun-Opfern auf den Philippinen helfen? Im "Orientierung"-Gespräch mit Christoph Riedl nimmt der neue Caritas-Präsident zu aktuellen Fragen Stellung.

Globales Christen-Treffen: Vollversammlung des Weltkirchenrats in Korea

Der Ökumenische Rat der Kirchen, auch kurz Weltkirchenrat genannt, ist die größte Dachorganisation christlicher Kirchen: Er repräsentiert rund 500 Millionen Christen und zählt etwa 350 Mitgliedskirchen. Vor allem protestantische, aber auch anglikanische, orthodoxe, altorientalische und altkatholische Kirchen sind vertreten - nicht aber die römisch-katholische Kirche, die so etwas wie einen "Beobachterstatus" beim internationalen ÖKR hat. Als globale Foren des gemeinsamen Gebets, des Gedanken- und des Meinungsaustauschs gelten die Vollversammlungen des Weltkirchenrats, die seit 1948 alle sieben, acht Jahre stattfinden. Schauplatz der 10. Vollversammlung, die vor wenigen Tagen zu Ende gegangen ist, war die südkoreanische Großstadt Busan. Zwei Ergebnisse der Großversammlung: Erstmals tritt mit der Kenianerin Agnes Abuom eine Frau an die Spitze des ÖKR. Und erstmals seit mehr als 20 Jahren ist auch Österreich - mit der evangelischen Christin Elisabeth Pausz - wieder im ÖKR-Zentralausschuss, dem Leitungsgremium des Weltkirchenrats, vertreten.

Ein Beitrag von Elke Safaei-Rad.

Romero-Preisträger 2013: Ein Wiener in Ecuador

Der diesjährige Romero-Preisträger heißt Helmut Nagorziansky und ist seit 1987 in Ecuador als Priester tätig. Nagorziansky ist einer jener Geistlichen, die die Erzdiözese Wien zur Unterstützung der Weltkirche für Mission und pastoralen Dienst in das Vikariat Daule-Balzar entsandt hat. Nagorziansky war Pfarrer, Bischofsvikar und zuletzt sogar Generalvikar der Erzdiözese Guayaquil, zu der das Vikariat Daule gehört. Seelsorge sei mehr als Messe zu feiern und Sakramente zu spenden, sagt "Padre Helmut". Man müsse darüber hinaus auf die Not der Menschen eine Antwort finden. Mit kräftiger Unterstützung von "Sei so frei", der entwicklungspolitischen Aktion der Katholischen Männerbewegung Österreichs, baute er nicht nur Kirchen und Kapellen, sondern auch ein großes Schulzentrum sowie ein Alten- und Pflegeheim und stellte jungen Familien kreditfinanzierte Starthäuser zur Verfügung. Mittlerweile ist der 71-Jährige in Pension. Die Katholische Männerbewegung ehrt ihren Preisträger am kommenden Freitag. Christian Rathner berichtet.

