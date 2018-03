ÖVP-Hueter: Team Stronach und Transparenz vertragen sich anscheinend nicht!

Kontrollausschuss ist ein wichtiges Arbeitsgremium des Landtages. Team Stronach macht Kniefall vor politischen Mitbewerbern.

Klagenfurt (OTS) - "Wenn die Kontrollausschuss-Vorsitzende des Team Stronach glaube, dass die Sitzungseinberufung von anderen politischen Parteien abhängt, muss sie noch viel lernen!" reagiert ÖVP-Clubobmann Hueter auf die Schutzbehauptungen in Theuermann s Stellungnahme. Die Einladung einer Ausschusssitzung obliegt der Vorsitzenden, ob eine Fraktion anwesend ist oder nicht, fällt in deren eigenen Schicksalsbereich. Es haben diese Woche Ausschusssitzungen stattgefunden, vielmehr finden auch nächste Woche Sitzungen im Hohen Haus statt.



"Wenn das Team Stronach von neuem Stil im Landtag spricht, müsse man sie an deren eigenen Peinlichkeiten in den vergangenen Wochen wohl nochmal erinnern", wundert sich Hueter ob der schnellen Vergesslichkeit und Verdrängung. Es ist durchaus bezeichnend, dass die eine oder andere Landtagsfraktion es eher bevorzugt für Sitzungen des Kontrollausschusses nicht greifbar zu sein, zumal einige Prüfberichte höchst unangenehme Feststellungen beinhalten. "Die ÖVP steht für volle Transparenz und Aufklärung" betont Hueter, der es keinesfalls akzeptiert, dass Prüfberichte des Landesrechnungshofes nicht behandelt werden. Seit der letzten Sitzung des Kontrollausschusses am 24. September und der anscheinend am 28. November geplanten, liegen mehr als zwei Monate. "Wertvolle Zeit, die anscheinend für einen Abtausch herhalten muss" schließt Hueter. (Schluss)

