Sportartikelhandel mit ausgezeichneten jungen Beratungs- und Verkaufstalenten aus ganz Österreich

Heuriger Bundeslehrlingswettbewerb des Sportartikelhandels fand in Salzburg statt

Wien (OTS/PWK803 ) - Der diesjährige Bundeslehrlingswettbewerb des Sportartikelhandels fand am 14. November im Designer Outlet Center Salzburg, direkt in der Filiale von Sport Bründl, statt.

Ganz im Zeichen hochqualifizierter Lehrlinge des Sportartikelhandels stand die durchgeführte Verleihung von Auszeichnungen und Preisen an die Sieger des Bundeslehrlingswettbewerbes in Salzburg. Zwei Herren und eine junge Dame gingen als Sieger des Bundeslehrlingswettbewerbs des Sportartikelhandels hervor, der heuer bereits zum 17. Mal stattgefunden hat.

Der Sieg ging an den Steirer Lukas Waldhofer, der Lehrling bei der Firma Giga Sport in Graz ist. Alexander Hofreiter aus Tirol (Fa. Erler OHG in Wattens) belegte den zweiten Platz. Platz 3 ging an die Oberösterreicherin Aldina Omerovic (Firma Hervis Ried). Die besten drei Lehrlinge durften sich über neue Ski inkl. Bindungen freuen. Für die weiteren Lehrlinge gab es neben den Anerkennungsurkunden Skischuhe, Skibrillen und Funktions-T-shirts.

Die Jury bestand aus Harald Scherz (Obmann des Landesgremiums Steiermark), Hans Peter Gallbauer (ehemaliger Obmann des Salzburger Landesgremiums des Sportartikelhandels), Ing. Helmut Krottmayer (Landesgremium Steiermark) sowie Frau Mag. Martina Ertler (Geschäftsführerin des Bundesgremiums des Handels mit Mode und Freizeitartikeln).

Der Bundeslehrlingswettbewerb des Sportartikelhandels fand heuer bereits zum 17. Mal statt. Jedes Bundesland entsendet zu diesem Wettbewerb seine besten Lehrlinge. Der Bewerb selbst wird in Form eines Verkaufsgespräches durchgeführt, bei dem sowohl Fachkenntnisse als auch verkäuferische Fähigkeiten unter Beweis gestellt werden müssen. (PM)

