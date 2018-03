"im ZENTRUM" am 17. November: Wahlversprechen abgesagt - kommt jetzt das große Sparen?

Wien (OTS) - Nach tagelangem Hin und Her haben sich die Regierungsverhandler auf die "Größe des Budgetlochs geeinigt" -seither steht fest: Von den angekündigten Wohltaten ist nach der Wahl keine Rede mehr, statt Wahlzuckerln werden wohl saure Drops verteilt. Keine Steuerentlastung in Sicht, neue Steuern nicht mehr ausgeschlossen, dafür kein Plus bei der Familienbeihilfe und den Pensionen wird wohl doch zu Leibe gerückt werden. Haben uns die Politiker vor der Wahl bewusst getäuscht? Was kommt jetzt auf uns zu? Wen wird es besonders treffen? Darüber diskutieren bei Ingrid Thurnher "im ZENTRUM" am Sonntag, dem 17. November 2013, um 22.00 Uhr in ORF 2:

Andreas Schieder, SPÖ-Klubobmann und Finanz-Chefverhandler

Josef Pühringer, ÖVP-Chefverhandler und oberösterreichischer Landeshauptmann

Margit Schratzenstaller, Budgetexpertin, WIFO

Franz Schellhorn, Denkfabrik "Agenda Austria"

Herbert Lackner, Chefredakteur "Profil"

