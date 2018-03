Kadenbach: Keine EU-Subventionen bei Tierquälerei

SPÖ-Europaabgeordnete spricht in Brüssel klare Sprache der Gerechtigkeit

Wien (OTS/SK) - Bei einer Veranstaltung im Europäischen Parlament in Brüssel zu Investitionspraktiken von internationalen Finanzinstituten bei Tierfarmen machte die SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach gestern in ihrem Impulsreferat einmal mehr darauf aufmerksam, dass es bei Tierquälerei keine EU-Subventionen geben darf. "Wir haben innerhalb Europas in den vergangenen Jahren Stück um Stück den Tierschutz verbessert. Wir müssen nun darauf achten, dass wir Schlupflöcher schließen, wo mit EU-Geldern geförderte Institutionen Kredite für Projekte vergeben, wenn hier die EU-Tierschutzstandards nicht eingehalten werden", so Kadenbach, Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung sowie in der Tierschutzgruppe des EU-Parlaments, der Animal Welfare Intergroup. ****

Kadenbach hatte bereits im Mai dieses Jahres eine Anfrage an die Kommission eingebracht, die sich mit der Verwendung der EBRD-Gelder (Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) befasst. Die EBRD hat offenbar Investitionen in Staaten außerhalb der Europäischen Union zum Aufbau von Nutztierhaltung ermöglicht, ohne zu prüfen, ob Tierschutzstandards auch tatsächlich eingehalten werden. (Schluss) bj/mp

